Lernen am neuesten Modell

Und das als Spende. In den Kauf des Autos müssten rund 45 000 Euro investiert werden. Im BTZ „Arnold-Spruck-Haus“ dient der Neuwagen nicht dem Fahrvergnügen, sondern ist Lernobjekt in der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker oder im Rahmen der Meisterausbildung.

Thomas Baum als Vertreter der BMW AG und Meikel Eley vom ASW Autohaus Wahl in Gießen übergaben das Fahrzeug an den Präsidenten der Handwerkskammer Wiesbaden, Klaus Repp, und Hauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk, die den Fahrzeugschlüssel an die Leiterin des BTZ, Carmen Fontaine, weiterreichten.

Leider werde es immer seltener, dass Fahrzeuge, auf dem letzten Stand der Technik befindliche allzumal, von den Herstellern für die Ausbildung des Berufsnachwuchses kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so Mundschenk. Umso bemerkenswerter sei es, diese BMW-Spende entgegennehmen zu dürfen, dankte er. (ew)