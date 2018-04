Meisterprämie vereinheitlichen

Verbandsgeschäftsführer Hermann Hubing (Gießen) konnte 60 Besucher aus dem Bereich des Tischlerhandwerks begrüßen.

Darunter waren Verbandspräsident Stefan Zock (Trier), Landesinnungsmeister des hessischen Tischlerhandwerks, Wolfgang Kramwinkel, Handwerkskammerpräsident Klaus Repp, Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke, 1. Kreisbeigeordneter Heinz Schreiber, die Gastgeber Holm und Arnd Pfeiffer sowie als Gastredner der Bundestagsabgeordnete und FDP-Bundesschatzmeister Hermann Otto Solms (Lich). Solms räumte der Bundesregierung zwar die Chance der Bewährung ein, befürchtet jedoch ein „Weiter so“.

In Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen und angesichts der Erfahrung, dass jedem Konjunktur-Hoch auch wieder eine Tief folgen werde, gelte es, die Wirtschaft vorzubereiten. Denn 90 Prozent der Investitionen erfolgten seitens der Wirtschaft, nur zehn Prozent steuere die öffentliche Hand bei. Von 220 Milliarden Steuermehreinnahmen verbleibe dem Mittelstand als dem Rückgrat der gesamten Wirtschaft nichts. Alles, so Solms, vereinnahme der Staat. Laut Koalitionsvertrag werde die Wirtschaft weitere vier Jahre auf steuerliche Entlastungen warten.

Die deutsche Wirtschaft als Basis des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandes werde vernachlässigt.

Der 1. Kreisbeigeordnete Schreiber ermutigte das Handwerk, „in die Energiewende einzusteigen“ und deren Chancen zu nutzen. Ohne das Handwerk werde es keine gelungene Energiewende geben, da die Politik auf das Fachwissen des Handwerks angewiesen sei.

Kammerpräsident Repp appellierte an die Politik, die „Meisterprämie“, die in Hessen 1000 Euro beträgt, bundesweit zu vereinheitlichen, damit wegen unterschiedlicher Prämien in den Bundesländern „Grenzverschiebungen“ vermieden würden. Landesinnungsmeister Kramwinkel erkennt in der geplanten Gebührenfreiheit für angehende Meister einen längst überfälligen Schritt in die richtige Richtung.

Die laut Koalitionsvertrag um ein Vielfaches steigenden staatlichen Ausgaben hingegen führten die falsche Richtung.

Holm und Arnd Pfeiffer führen seit 20 Jahren und in dritter Generation das Aßlarer Unternehmen

Schließlich stellte Holm Pfeiffer den von ihm und seinem Bruder Arnd seit 20 Jahren in dritter Generation geführten und von Großvater und Tischlermeister Jakob Pfeiffer 1923 gegründeten Betrieb vor. Heute arbeiten in der Emmeliusstraße 45 Mitarbeiter, wovon sieben junge Menschen ausgebildet werden, fünf zu Tischlern und je einer zum Exportkaufmann sowie zur Bürokauffrau. (ew)