Mietspiegel gibt Preise für Gewerbeimmobilien wieder

Limburg-Weilburg Transparenz über die Gewerbemieten im Rhein-Main-Gebiet, einschließlich der fünf Städte des Landkreises Limburg-Weilburg, liefert der Gewerbemietspiegel des IHK-Forums Rhein-Main. Die neue Online-Version kann abgerufen werden unter www.gewerbemieten-frm.de. Vermietern und Mietern bietet der Gewerbemietspiegel der regionalen Industrie- und Handelskammern Orientierungswerte zur Mietpreislage für Gewerbeobjekte in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Zudem hilft er Unternehmern, für ihren Betrieb einen geeigneten Standort auszuwählen. Neben der Höhe der Gewerbemieten informiert die Internetseite über weitere Kennzahlen wie Beschäftigtenzahlen, Kaufkraft, Einzelhandelszentralität oder Steuerhebesätze in den Oberzentren und vielen Mittel- und mehreren Unterzentren der Region. Seit 2014 wird der Gewerbemietspiegel von den IHKs in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main jährlich erhoben. Für die Gewerbemieten werden Makler, Wirtschaftsförderer und Sachverständige zur Miethöhe neu abgeschlossener Verträge befragt; Bestandsmieten werden nicht berücksichtigt. (red/Foto: Archiv)