Millionen für Grauguss-Austausch

Knapp die Hälfte aller noch vorhandenen Graugussleitungskilometer in Hessen liegt unter den Straßen Wetzlars. Dass Wetzlar „Grauguss-Hauptstadt“ ist, hat einen einfachen Grund: Buderus war bis Mitte der 60er Jahre einer der Hauptproduzenten der gusseisernen Rohre mit Graphitanteil.

Bis in die 90er Jahre waren noch gut 70 Kilometer Graugussleitungen im Wetzlarer Gasnetz verbaut. Dann kam bundesweit eine Diskussion über deren Sicherheit auf, weil häufiger Brüche auftraten. Seitdem läuft auf Ingenieursebene eine muntere Diskussion über die Bruchgefahr. Festgelegt wurde vor mehr als 20 Jahren, dass Grauguss ausgetauscht werden muss. In Berlin und Hessen ließ man sich mit dem Austausch seither am längsten Zeit.

„Für Wetzlar wurde in den 90er Jahren mit dem ersten Rehabilitationsplan festgelegt, dass ein bis 1,5 Kilometer Grauguss jährlich ausgetauscht werden“, berichtete der städtische Umweltdezernent und Enwag-Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Kortlüke (Grüne). Seit dem Jahreswechsel gilt der inzwischen dritte Rehabilitationsplan zwischen Energieaufsicht, Wirtschaftsministerium und Stadt Wetzlar.

Koalition und Vorgängerregierung werfen sich gegenseitig vor, den Austausch verschlafen zu haben

Diesmal drückt die Energieaufsicht aufs Tempo und fordert von der Stadt, dass bis Ende 2023 die übrigen 45 Kilometer durch moderne Kunststoffrohe erneuert werden und das Kapitel Grausguss in Wetzlar endgültig abgeschlossen wird.

Beim Netzbetreiber Enwag rechnet man dafür mit Investitionen von rund 20 Millionen Euro, erklärte Geschäftsführer Bernd Hartmann. Europaweit ausgeschrieben worden seien Aufträge mit einem Volumen von 16 Millionen Euro, kleinere Abschnitte werde die Enwag selbst erledigen.

Als Grauguss-Schwerpunkte gelten in Wetzlar die Kernstadt (außer Altstadt), Hermannstein und Büblingshausen, so Kortlüke. Anfang Juli starteten die Arbeiten in Dalheim, Bredow-Siedlung und am Sturzkopf. In Niedergirmes sind aktuell die Former-, Gutleut- und Kirchstraße an der Reihe. Im September soll es in Hermannstein (Philipstraße, Schillerstraße, Steinweg) und Garbenheim (Am Mehlstück, Ritterkaut, Junkersgrund) weitergehen. Die Enwag tauscht neben den Hauptleitungen jeweils auch Zuleitungen zu Häusern aus.

Das Grauguss-Problem beschäftigte in dieser Woche auch die Stadtverordneten. Gegenseitig warfen sich die amtierende Koalition aus SPD, Freien Wählern und Grünen und die Vorgängerregierung aus CDU, FDP und Freien Wählern vor, in ihrer jeweiligen Zeit den nötigen Austausch ignoriert zu haben. Nun würden gestiegene Baukosten die Preise in die Höhe treiben. Kortlüke sagte, es gehe „nicht um Schuld oder Nicht-Schuld“, jetzt gehe es darum, das Gasnetz für die nächsten Jahrzehnte zukunftssicher zu machen.

Anwohner der betroffenen Straßen müssen sich keine Sorgen machen: Die Kosten für die Erneuerung der Gasrohre sind nicht beitragspflichtig. Über aktuelle Bauarbeiten im Netzgebiet informiert die Enwag unter www.enwag.de/baustellen