Mit Präzision zu den Sternen

Die Atacama-Wüste in Chile ist das trockenste Gebiet der Erde und das Zuhause des von der Europäischen Südsternwarte betriebenen Paranal Observatoriums. Dort befindet sich auch das VLT, das als das fortschrittlichste optische Instrument der Welt gilt. Dank ihm konnte das erste Bild eines Exoplaneten - eines Himmelskörpers, der sich in einem anderen Planetensystem befindet - aufgenommen werden. Eine Reise zu solch einem Planeten würde bei einer Geschwindigkeit von 62 000 km/h rund 76 000 Jahre dauern.

Um auf diese Distanz Bilder mit hoher Auflösung zu erzeugen, bedarf es unglaublicher Präzision. Die exakte Positionierung der Optik garantiert IBC Wälzlager mit seinen Hochpräzisions-Schrägkugellagern. Das Besondere: Sie sind mit Rubin- und Wolframcarbidkugeln und goldbeschichteten Wälzlagerringen ausgestattet. So halten sie auch den extremen Bedingungen von minus 193 Grad Celsius, die in der Anlage herrschen, stand. Dabei sorgen sechs IBC Hochpräzisionswälzlagerpaare für die Verstellung der sogenannten Infrared Spectrometer and Array Camera (ISAAC), die sich im VLT befindet.

Dank ISAAC konnte die Distanz zur Galaxie NGC 300 genauer als zu jeder anderen Galaxie außerhalb der unmittelbaren Nachbarschaft der Milchstraße bestimmt werden.

Präsentation auf der Hannover Messe: Speziallager für die Erforschung des Universums

Damit leistet IBC einen fundamentalen Beitrag zur Erforschung des Universums und der Ausmessung völlig unbekannter Sonnensysteme.

