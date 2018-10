Mit dem Feilen fängt es an

Der Ort ist quasi historisch, denn hier, im Mühlweg, in diesem Gebäude, hat Oskar Uhl 1943 seine feinmechanisch optische Werkstätte gegründet. Das Unternehmen ist seit 1985 in der Loherstraße zu Hause, das alte Domizil wurde zur Lehrwerkstatt der „Walter Uhl Technische Mikroskopie GmbH & Co. KG“ umfunktioniert. 2007 war das, erzählt der heutige Chef Walter Uhl. Mit am Tisch sitzen Ausbildungsmeister Philipp Silbermann und Geschäftsführer Malte Bernard.

Nebenan, durch große Scheiben gut zu sehen, werkeln die Lehrlinge. Soweit ist es nichts Besonderes. Doch darunter sind zwei, die ein Shirt mit einem anderen Aufdruck tragen: Hastamat, nicht Uhl, steht da, weil...?

„Weil“, erklärt Walter Uhl, „wir nicht nur für unseren eigenen Bedarf ausbilden.“ Drei Uhl-Lehrlinge im ersten Lehrgang, drei im zweiten sowie je einer im dritten und vierten Lehrjahr tummeln sich hier. Eine stolze Zahl bei einem Handwerksbetrieb mit etwa 25 Mitarbeitern.

Darüber hinaus absolvieren aber auch sogenannte Externe ihre „Grundausbildung“, ein Umstand, der besonders ist. So sind derzeit vier Lehrlinge von Hastamat aus Lahnau und zwei der Aßlarer Firma Klaus Enders in der Werkstatt zu finden.

Das Handwerk vereint unter der Bezeichnung Feinwerkmechaniker mehrere Berufe

Die Gründe für dieses firmenübergreifende Engagement sind verschieden. Zum einen sei Platz genug und man wolle auch die Werkstatt auslasten, sagt Uhl, zum anderen bilde seine Firma aus Überzeugung aus, betont er, was zwar auch Geld koste, „aber die jungen Leute müssen ausgebildet werden“, unterstreicht Uhl und Bernard nickt: der Fachkräftemangel sei schließlich in aller Munde. „Und wir tun eben was dagegen“, so der Chef. Die jungen Leute erhalten ihre Grundausbildung, etwas, das andere Firmen nicht mehr leisten könnten oder wollten, erklärt er. Nicht immer gebe es in einem Unternehmen die Möglichkeit, diese Ausbildung auch betreut zu leisten. Die da nebenan so fleißig werkeln, wollen einmal Feinwerkmechaniker werden, erklären die Herren, „die müssen drehen, fräsen, bohren können, eben alles“, erklärt Walter Uhl. Denn das Handwerk vereine unter dieser Bezeichnung gleich mehrere andere Berufe: Dreher, Fräser, Monteur, Fachleute für Instandhaltung, Werkzeugmacher und eben Feinmechaniker.

Montags bis freitags sind die jungen Leute – die Spanne reicht vom Hauptschüler bis zum Abiturienten, Hastamat habe auch schon Studium-Plus-Studierende geschickt – zugange. Ab der Zwischenprüfung werde der eine oder andere schon mal „nach oben geholt“, sagt der Chef und meint in den Betrieb in der Loherstraße.

Aber noch lernen die junge Leute nicht nur, mit der Feile richtig umzugehen, sondern auch diverse konventionelle Maschinen sowie CNC-Maschinen zu bedienen. „Aber mit dem Feilen fängt es an“, betont Uhl.