Mit der Eisengewinnung kommt auch die technische Intelligenz

Diese Feststellungen traf Rainer Haus, ehemaliger Unternehmenshistoriker von Bosch Thermotechnik sowie des Vorgängerunternehmens Buderus bei einem Vortrag auf Einladung des Bezirksverbandes Mittelhessens der Metall- und Elektrounternehmer Hessen. „Entwicklung der Montanindustrie im Lahn-Dill-Gebiet und in Oberhessen mit dem Schwerpunkt Wetzlar“ lautete der Titel.

Ausführlich und mit großem Detailreichtum schilderte der Referent die Entwicklung innerhalb einer 2000-jährigen Eisenerzbergbau-Tradition von der Eisengewinnung bis zur Eisenverarbeitung. In dieser Zeit – vor allem auch in den letzten 200 Jahren – waren technische Innovationen, technisches und kaufmännisches Können der Beschäftigten und Betriebsleiter ebenso wie der unternehmerische Gestaltungs- und Erfolgswillen entscheidend für die noch heute bestehende metallindustrielle Dominanz im Lahn-Dill-Gebiet.

Nicht umsonst galten Wetzlar und sein Umland in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als das „Ruhrgebiet Hessens“. Die Domstadt war Hauptstandort und Verwaltungssitz von Buderus sowie der Hessischen Berg- und Hüttenwerke, kurz „Berghütte“ genannt.

Die Anfänge der Eisengewinnung und -verarbeitung im heimischen Raum gehen bis in die Keltenzeit zurück, wobei der Dünsberg ein bedeutendes Zentrum der keltischen Eisenkultur war. Schon die um Christi Geburt ins Lahngebiet vordringenden Römer konnten auf die vorhandenen Erzgewinnungsstätten zurückgreifen.

„Forrum Ferri“ – das ist heute der Eisenmarkt

Im Hochmittelalter wurde Wetzlar zum Zentrum des Eisengewerbes im Bereich der mittleren Lahn. Als „Forum Ferri“ wird der Wetzlarer Eisenmarkt 1262 erstmals schriftlich erwähnt.

Detailliert berichtete Haus über die Entwicklung der technischen Feinheiten in den dann folgenden zweieinhalb Jahrhunderten, die von immer neuen Innovationen geprägt war und durch die Eisenbahntechnik einen weiteren wichtigen Schub erhielt. Zwischen 1870 und 1872 wurde in Wetzlar die Sophienhütte in der Nähe des Bahnhofs errichtet und die Industrialisierung der Stadt schritt voran. Am 26. März 1826 wird in Hirzenhain im Vogelsberg dem dortigen Buderus'schen Hüttenverwalter ein Sohn geboren. Sein Name ist Carl Kellner. Er wird zum Begründer der optischen Industrie in Wetzlar. Durch Buderus sei also auch die „technische Intelligenz“ nach Mittelhessen gekommen, so der Referent Haus mit einem Augenzwingern.

Um 1960 beginnt der endgültige Niedergang des heimischen Eisenerzbergbaus durch einen in den Folgejahren stetig zunehmenden Preisverfall beim Auslandserz. Die heimischen Gruben können bei diesem Preiskampf nicht mithalten. Als letzte hessische Eisenerzgrube wird die Grube Fortuna bei Oberbiel am 4. März 1983 stillgelegt. 2004 geht Buderus in der Robert Bosch GmbH auf.

Gegenwärtig sind von den früheren Buderus-Gesellschaften am Standort Wetzlar die Buderus Edelstahl GmbH, die Duktus GmbH & Co. KG, die Buderus Spezialguss GmbH und die Bosch Thermotechnik GmbH tätig, Dazu die Buderus Immobilien GmbH – der frühere Wetzlarer Bauverein –, bei der es sich um ein Unternehmen der Robert Bosch GmbH handelt. (ew)