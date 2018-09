Mit der Konkurrenz mithalten

Kurzfristig konnte das Areal von „Thomas Verkehrstechnik“ mit einer Fläche von 6200 Quadratmetern übernommen werden. Innerhalb weniger Wochen erfolgten die Umbauarbeiten in der Produktionshalle und im Bürotrakt. Die Geschäftsleitung nahm dafür eine sechsstellige Summe in die Hand.

In der neuen Produktion lassen sich die einzelnen Bauteile besser zusammenfügen

Nun ist auf mehreren Tausend Quadratmetern ausreichend Platz geschaffen, die bisher erfolgreiche Expansion fortzusetzen und, mit Blick auf die Kosten und Herstellungszeit, auf den Märkten mithalten zu können. „Es ist für uns leichter geworden. Wir haben in den Hallen Produktionsstraßen eingerichtet und haben die Möglichkeit, nach und nach die Bauteile zusammenzufügen“, sagt Betriebsleiter Olaf Oppermann. Für das Fertigungsteam ist das ein leichteres Arbeiten, weil auch die Lager auf kurzem Weg zu erreichen sind.

Als Windkraft-Pioniere hat „Hailo Wind Systems“ vor einigen Jahren begonnen, Leiter- und Steigschutzsysteme sowie Steighilfen für Windkraftanlagen zu bauen. Hinzu kommen Lifte, die Wartungsleute und ihre Ausrüstung bis in schwindelerregende Höhen direkt unter die Rotoren fahren.

Unter dem Dach von Hailo in Flammersbach wurden die ersten Gehversuche unternommen. Seit dem Jahre 2013 steht das Unternehmen auf eigenen Beinen; „Hailo Wind Systems“ gehört der Joachim Loh Unternehmensgruppe (JLU) an.

Und die rasante Entwicklung geht wohl weiter. Nach eigenen Angaben war das Geschäftsjahr 2016 das erfolgreichste seit der Gründung: Das Haigerer Unternehmen verzeichnete in Deutschland und auf den internationalen Märkten ein Umsatzplus von mehr als 10 Prozent. Christopher Bahl, zuständig für das Marketing, kündigte an, in Asien noch mehr Flagge zu zeigen. In Indien und Japan sollten die Produkte 2017 vorgestellt werden.

Auf dem größten Markt, dem chinesischen, hat „Hailo Wind Systems“ rechtzeitig Fuß gefasst. Das Ergebnis: ein Großauftrag in der Mongolei. Knapp 100 Windkraftanlagen sollen ausgerüstet werden.

Weltweit hat der Hersteller von Steighilfen drei weitere Standorte: in den Vereinigten Staaten, in Elberton (Georgia), in Guangzhu (China) und in Campinas (Brasilien).

Mit 62 Mitarbeitern ging das Unternehmen in Flammersbach an den Start. In der Zwischenzeit ist die Belegschaft in Deutschland auf 108 Beschäftige angewachsen; weltweit sind 157 Mitarbeiter im Einsatz. Unternehmenssprecher Christopher Bahl kündigt an, dass weitere Stellen geschaffen werden.

Ein letzter Kraftakt steht dem Mittelständler noch bevor: Der Turm, in dem in Flammersbach zahlreiche Rettungsübungen vor allem für Kunden aus der Windkraftbranche stattfanden, muss ebenfalls an den neuen Standort „verpflanzt“ werden. Ein spannender Fall für Umzugsexperten.

Stichwort: Die Erfolgsleiter

Die berühmte Hailo-Leiter hat auch „Hailo Wind System“ den Aufwind beschert. Wo kann die vor 50 Jahren erfundene und europaweit verbreitete Aluminium-Leiter noch eingesetzt werden? Das fragten sich die „Tüftler“ und kamen so auf die Windkraft als Kunde. Außen oder innen – irgendwie müssen die Türme zu besteigen sein. Heraus kamen Leitersysteme, Servicelifte und Steighilfen, die mittlerweile an 1000 Kunden in 70 Ländern geliefert wurden. Das Unternehmen hat bisher 21.000 Projekte in der Windkraftbranche betreut. Wenn gewünscht: Montage und Wartung eingeschlossen. (ks)