Müller Formenbau ehrt langjährige Mitarbeiter

Seit 40 Jahren sind Christian Hoffmann, Günter Hinsch, Hartmut Fuchs und Uwe Jung bei der Firma beschäftigt. Sie alle haben am 15. August 1977 ihre Ausbildung zum Stahlformenbauer im Betrieb begonnen.

Der Wallauer Christian Hoffmann ist bis heute als Werkzeugmechaniker tätig und hat an vielen verschiedenen Werkzeugen gearbeitet. Oft sei er auf Montageeinsätzen unterwegs, so Marius Müller von der Geschäftsleitung, und scheue auch vor anspruchsvollen Aufgaben nicht zurück.

Der aus Breidenbach stammende Hartmut Fuchs arbeitete nach seiner Ausbildung kurz in der Handarbeit, bevor er in die Erodiertechnik wechselte, wo er bis heute in einer hochmodernen Arbeitsumgebung tätig ist. Auch Günter Hinsch aus Biedenkopf ist heute noch als Werkzeugmechaniker beschäftigt und stelle tagtäglich seine langjährige Erfahrung unter Beweis, so Marius Müller.

Uwe Jung, der aus Holzhausen stammt, sei für die Firma häufig auf Montage im In- und Ausland unterwegs, so Müller weiter. Bis 2006 sei er außerdem im Betriebsrat aktiv gewesen. Heute ist er noch als Sicherheitsbeauftragter tätig. Am 3. August 1992 haben Holger Althaus aus Niederlaasphe und Oliver Debus aus Wallau ihre Ausbildung zum Werkzeugmechaniker Fachrichtung Formtechnik bei der Firma Müller begonnen und sind später beide in die Maschinentechnik gewechselt, wo sie heute als CNC-Fräser arbeiten. Marius Müller bedankte sich bei Holger Althaus auch für sein Engagement im Betriebsrat, in dem er seit 15 Jahren tätig ist, und bei Oliver Debus besonders für dessen Bereitschaft, sein Wissen an die jüngeren Kollegen weiterzugeben. Alle Jubilare, so die Geschäftsleitung, zeichneten sich durch ihre gewissenhafte und gute Arbeit aus und würden von ihren Kollegen sehr geschätzt.

Glückwünsche der Belegschaft

Außerdem seien sie immer bereit gewesen, sich weiter zu entwickeln und neue Wege zu gehen. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Joachim Thiemig überbrachte der Betriebsratsvorsitzende Holger Althaus die Glückwünsche der Belegschaft. Genau wie die Geschäftsleitung und der Bürgermeister wünschte der den Jubilaren, dass sie der Firma Müller noch einige Jahre erhalten bleiben mögen. (kk)