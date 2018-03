Neue Dauerausstellung in der Villa Grün

Auf über 100 qm kann der Besucher nun Geschichte, Produktionsvielfalt und Bedeutung der „Firmen der Region“ bewundern. Die Bonner Gesellschaft ConCultura hat mit bewährter Sachkunde und in akribischer Detailplanung im Auftrag der Oranienstadt Dillenburg die zahlreichen Ausstellungsobjekte von acht Firmen und der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill ansprechend in Szene gesetzt.

Das Büro ConCultura hat eine Vielzahl von musealen Projekten durchgeführt. In unmittelbarer Nachbarschaft waren dies die beiden Dauerausstellungen Glockenwelt Burg Greifenstein und Steinstarkes Erlebnis Solms, sowie die Machbarkeitsstudie zu einer Route Industriekultur im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die inhaltliche und gestalterische Feinplanung der ersten Ideen des Museumsvereins übernahmen die versierten Experten im Frühjahr 2017. Das Bonner Team besteht aus Geisteswissenschaftlern, Gestaltern und Grafikern. Das Dillenburger Projekt wurde federführend von Elke Hartkopf M. A., Historikerin und Geschäftsführerin der ConCultura GmbH geleitet und von Innenarchitekt Peter Kneip und Grafikdesignerin Ute Mächler unterstützt. Die Planung, die vom Hessischen Museumsverband begleitet wurde, beruht auf der Grundidee, in fünf Räumen die Industriegeschichte des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts darzustellen. Mit eingebunden wurden dafür die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG, die Carl Cloos Schweißtechnik GmbH Haiger, die Rittal GmbH & Co. KG, die Wendel GmbH, die Cohline GmbH, die Reinhard Bretthauer GmbH, die Stahlo GmbH & Co. KG und die Hermann-Hofmann-Gruppe. Auch die Industrie- und Handelskammer hat eine eigene Präsentationsstelle erhalten.

Über 30 Hidden-Champions in der Region

Die ehemalige Bergbauregion ist ihren Ursprüngen treu geblieben und hat sich inzwischen zu einer Hightechregion entwickelt und ist hochmodern aufgestellt. Diese Aspekte werden gleich zu Beginn der Ausstellung an der Startstele mit den Begriffen „pfiffig, traditionsbewusst, innovativ und wandelbar“ aufgegriffen. In Bezug auf die Beschäftigungszahlen gibt es in der Nachbarschaft über 30 sogenannte „Hidden-Champions“ – Unternehmen, die in ihrer Branche Marktführer sind und über 500 Beschäftigte haben. Was alle Firmen miteinander vereint, ist die Bewältigung des Wandels zum hochmodernen Unternehmen. Jeweils in einer eigenen, abgeschlossenen Einheit wird nun die Firmengeschichte präsentiert, die Innovationskraft und die Traditionen.

Auf gestalterischer Ebene war es Concultura wichtig, die wunderschöne Beletage der Villa zu betonen, die auch im direkten Bezug zur neuen Ausstellung steht. Carl Grün, Erbauer der Villa, war nicht nur einer der bedeutenden Unternehmer der Region. Er war auch Mitbegründer der Industrie- und Handelskammer. Das historische Raumgefüge wird erhalten und trotzdem in eine moderne Ausstellung eingebettet. In allen Bereichen finden sich interessante Aktiv- und Medienstationen, die die Sinne ansprechen. Erlebnisse durch Fühlen, Heben, Ausprobieren und Entdecken geben dem Besucher wichtige zusätzliche Infos zu den Firmen.

Museum macht Lust auf Ausbildung

Die beteiligten Unternehmen möchten besonders darüber informieren, in welchen Berufen sie ausbilden. Die gesamte Bandbreite aller Berufe wird in der Region dabei abgedeckt. Seitens des Museumsvereins sind dazu noch flankierende Veranstaltungen geplant. Armin Rau, Vorsitzender des Dillenburger Museumsvereins: „Interaktives Lernen und mediale Angebote sollen Jugendliche reizen, die Ausstellung als außerschulischen Lernort zu entdecken und Einblicke in die spätere Berufswelt zu erhalten. Das Museum bietet sich so gesehen auch als Brücke zwischen Schule und beruflichem Ausbildungsplatz an.“ Bei der offiziellen Eröffnung waren zahlreiche Vertreter der beteiligten Firmen, der Industrie- und Handelskammer, der Planungsbüros, des Vereins, der Stadt und anderer Partner anwesend. Als Hessens ältestes Industrieunternehmen war die Isabellenhütte Heusler & GmbH & Co. KG schon von Beginn an einer der Befürworter der neuen Dauerausstellung. Geschäftsführer Dr. Felix Heusler ist überzeugt, dass die Besucher begeistert sein werden: „Die Innovationskraft unserer Region und der in ihr Wirkenden wird hier und heute durch die Dauerausstellung in der Villa Grün in komprimierter Form (wieder) lebendig. Wir sollten und können daher stolz auf ,unser Wirtschaften‘ sein!“

Michael Lotz, Bürgermeister der Stadt Dillenburg, ist ebenfalls sichtlich stolz auf die Bereicherung im Museum: „Wirtschaft und Industrie haben schon immer unsere Stadt entscheidend geprägt. Die Präsentation der heimischen Unternehmen soll bewusst nicht rückwärtsgerichtet, sondern modern geschehen, um so einen interessanten Kontrapunkt zu setzen. Aktuelle Unternehmen aus der Region haben damit die Gelegenheit, ihre tollen Produkte einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dafür zu werben, aber auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.“ Und Daniel Groth, Museumsleiter auf dem Schlossberg, ergänzt: „Die Dauerausstellung in der Villa Grün schlägt nun die Brücke zwischen den alten Industrien im Dillgebiet und den Hightech-Erzeugnissen, die von zukunftsorientierten Unternehmen in der Region gefertigt werden. Dadurch wird eine Beschäftigung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Region angeregt. Die moderne Präsentation der Objekte fügt sich dabei nahtlos in das Raumgefüge der Villa ein.“ Landrat Wolfgang Schuster betonte, es sei eine große Freude gewesen, dieses wunderbare Projekt zu unterstützen.

Förderung durch die EU

Die Kosten für die Planung und Umsetzung des neuen Museumsbereiches belaufen sich auf 304.945 Euro. 175.945 Euro erhielt die Oranienstadt als Projektträger dafür als Förderung aus dem LEADER-Programm der Europäischen Union. Die restlichen Mittel trugen die beteiligten Firmen gemeinschaftlich.

Saisonauftakt am 30. März

Die neue Ausstellung sowie die anderen Ausstellungen in der Villa Grün können mit dem Saisonauftakt ab Freitag, 30. März, besucht werden.

Die Villa Grün ist täglich außer montags von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen.

Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren zwei Euro. Die Familienkarte kostet 11 Euro und Gruppen ab 15 Personen zahlen 3,50 Euro pro Person. Die Eintrittskarte für den Wilhelmsturm berechtigt auch zum Besuch der Villa Grün. Für die Kasematten fällt ein separates Eintrittsgeld in gleicher Höhe an.

Weitere Informationen zum Museumsverein und seiner Arbeit findet man unter www.dillenburger-museumsverein.de.