Neuer Solarpark geht ans Netz

Die Eigenstromproduktion wird so um 50 Prozent gesteigert. In Zukunft werden zusätzliche sieben Prozent des Strombedarfs am Standort durch Solarenergie gedeckt. Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind seit Jahrzehnten Ziele von Viessmann, einem der international führenden Hersteller von Energiesystemen.

Regierungsziele sind schon erreicht

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg ist das Projekt „Effizienz Plus“. 2006 gestartet, wurden durch den Einsatz marktverfügbarer Technik und die Integration erneuerbarer Energien wie Biomasse, Biogas und Solarstrom in den Energiemix am Unternehmensstammsitz bereits 2012 die ambitionierten energie- und umweltpolitischen Ziele der Bundesregierung für 2050 erreicht.

Großteil bleibt in der Firma

Die im neuen Solarpark erzeugten 1,8 Gigawattstunden werden zum Großteil von der Viessmann Werke Allendorf GmbH selbst verbraucht, die restlichen Mengen werden an andere Viessmann Gesellschaften vermarktet, ein sehr geringer Anteil an Überschüssen an der Strombörse.

Die Besonderheit der Anlage steckt im Detail: Mit einer Leistung von zwei Megawatt und der Größe von 4,5 Hektar ist der Viessmann Solarpark einer der ersten dieser Größenordnung in Deutschland, der nicht auf Förderungen wie die EEG-Vergütung angewiesen ist.

Von der Planung bis zur Umsetzung wurde moderne digitale Technologie eingesetzt. Mithilfe eines detaillierten 3D-Modells des Geländes wurden sämtliche Komponenten aufeinander abgestimmt. Während des Aufbaus wurden die ermittelten Geodaten auf einem Server gesichert, wodurch ein genaues Abbild der Anlage entstand, das im Nachgang der Überwachung und Instandhaltung dient. Dieses Verfahren sorgte nicht nur für eine deutliche Zeit- und Kostenreduktion beim Bau, sondern erhöht auch die Qualität und Sicherheit der Anlage im laufenden Betrieb.

Die Viessmann Group ist nach eigenen Angaben einer der international führenden Hersteller von Energiesystemen. Das 1917 gegründete Familienunternehmen beschäftigt 12 000 Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt 2,25 Milliarden Euro (2016). 54 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland. Als Familienunternehmen legt Viessmann besonderen Wert auf verantwortungsvolles und langfristig angelegtes Handeln, die Nachhaltigkeit ist bereits in den Unternehmensgrundsätzen fest verankert. Das Viessmann Komplettangebot bietet individuelle Lösungen mit effizienten Systemen und Leistungen von 1 bis 120 000 Kilowatt für alle Anwendungsbereiche und alle Energieträger. (red)