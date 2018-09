Neues Therapie-Zentrum eröffnet

VON WERNER VOLKMAR

MEDIZIN Neurologische Klinik investiert 130 000 Euro in moderne Geräte

Braunfels. Den Patienten der Neurologischen Klinik in Braunfels steht ein neu gestaltetes Medizinisches Trainingstherapiezentrum zur Verfügung. "Kernstück ist ein Gerätepark, in den wir über 130 000 Euro an Eigenmitteln und Spenden investiert haben", hat Geschäftsführer Dietmar Demel betont, als er die Einrichtung ihrer Bestimmung übergab.