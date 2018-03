Nur drei neue Azubis im Fleischerhandwerk

WETZLAR/DILLENBURG Das Handwerk hat Nachwuchsprobleme. Nach Angaben von Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke gingen trotz der guten allgemeinen Konjunktur- und Betriebszahlen vor allem Betriebe aus den Lebensmittelhandwerken verloren. Man habe im Lahn-Dill-Kreis zuletzt nur drei Ausbildungsverträge in den Fleischer- beziehungsweise Fleischereifachverkäufer-Berufen abgeschlossen und nur zwei Gesellen freigesprochen, berichtete Jeschke in der regionalpolitischen Gesprächsrunde des Handwerks in Wetzlar. (red/jli)