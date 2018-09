Outokumpu ehrt Mitarbeiter

HAIGER/DILLENBURG Die Firma Outokumpu hat langjährige Mitarbeiter der Werke in Dillenburg, Anzhausen und Dahlerbrück in der Haigerer Stadthalle geehrt. Geehrt wurden insgesamt 82 Jubilare: vier Mitarbeiter für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit, 17 Mitarbeiter für 35 Jahre und 61 Mitarbeiter für 25 Jahre. Arbeitsdirektor Frank Brüggestrat erwähnte die Berufserfahrung der Jubilare von über 2300 Jahren und verwies in diesem Zusammenhang auf die heute nicht mehr selbstverständliche lange Verweildauer in Unternehmen. Konzernbetriebsratsvorsitzender Ralf Heppenstiel wies darauf hin, dass bei allem technischen Fortschritt die Mitarbeiter auch in Zukunft immer noch das wichtigste Gut der Nirosta seien. Das Bild zeigt die Mitarbeiter, die seit 45 Jahren in dem Unternehmen sind (v.l.): Burkhard Weis, Rotraut Frede, Konzernbetriebsratsvorsitzender Ralf Heppenstiel und Arbeitsdirektor Frank Brüggestrat. (red/Foto: privat)