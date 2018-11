Pfeiffer Vacuum geht zur Hälfte an Busch

Allein der Zeitpunkt des Busch-Coups kann überraschen. Anzeichen dafür, dass sich die Schwarzwälder mit ihrem zuletzt öffentlich bekannten 38-Prozent-Anteil an der Pfeiffer Vacuum Technology AG nicht auf Dauer zufrieden geben würden, gab es schon lange. Am Montag kam die Pflichtmitteilung: Busch hat die 50-Prozent-Hürde genommen und hält nun eine Mehrheit von 50,02 Prozent an dem Aßlarer Spezialpumpenhersteller.

In den nächsten Wochen und Monaten wollen beide Unternehmen zusammen mögliche Synergieeffekte durch eine strategische Zusammenarbeit ausloten. Vor allem die Bereiche Einkauf und Vertrieb stehen dabei im Fokus, aber auch Forschung & Entwicklung sowie IT. Der Einkauf beispielsweise ist interessant, weil man als größere Einheit Mengenrabatte erzielen kann. Der Vertrieb, weil man beim Kunden neben dem eigenen womöglich noch ein Produkt des Partners platzieren kann.

„Win-win-Situation“ gilt als Voraussetzung, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit sollen erhalten bleiben

Sollte es zur Strategiepartnerschaft, offiziell „Relationship Agreement“, kommen, dann in Form einer Allianz zweier gleichberechtigter, selbstständiger und unabhängiger Unternehmen, erklärte Pfeiffer-Finanzvorstand Nathalie Benedikt im Gespräch. Voraussetzung sei eine „Win-win-Situation“. Pfeiffer-Vorstandschef Eric Taberlet kommentierte: „Eine Kooperation mit der Busch-Gruppe würde die aktuelle Wachstumsstrategie von Pfeiffer Vacuum hervorragend unterstützen.“

Wachstum ist das maßgebliche Ziel für die Aßlarer, die vor einigen Monaten eine Internationalisierungsoffensive gestartet haben. Eine Zusammenarbeit mit der Busch-Gruppe biete da viel Potenzial, sagte auch Benedikt. Nachdem der Großkonzern Atlas Copco die beiden Spezialisten Edwards und Leybold übernommen hat, wurden die Karten im Vakuum-Markt neu gemischt. Pfeiffer Vacuum will sich als starke Nummer zwei behaupten. Zumindest an Stärke fehlt es noch, der Marktanteil von Atlas Copco ist doppelt so groß.

Bei der Aktionärsversammlung im Mai hatte sich Pfeiffer Vacuum das Okay zu einem 150 Millionen Euro schweren Drei-Jahres-Investitionsprogramm geholt, mit dem Marktanteile gewonnen, aber auch die Industrie 4.0 umgesetzt werden sollen. Um dabei schneller voranzukommen, wurde unabhängig von der Busch-Mehrheit eine Neuorganisation des Vorstands beschlossen, berichtete Benedikt. Danach soll die Gesellschaft ab 1. Januar 2019 von vier Vorstandsmitgliedern in drei neuen Funktionen geleitet werden: Der seit November 2017 amtierende Vorstandschef Eric Taberlet bleibt CEO und erhält die Aufgabe des Chief Sales Officers (CSO) hinzu, bei der er die Umsetzung der globalen Marktstrategie und die Vetriebs- und Serviceprozesse verantwortet. Die CFO-Position von Nathalie Benedikt bleibt unverändert. Ulrich von Hülsen wird als Chief Technology Officer für die Umsetzung der globalen Produkt- und Technologiestrategie sowie von Entwicklungsprozessen zuständig sein. Die neu geschaffene Position des Chief Operations Officers soll noch besetzt werden und wird bis dahin vorübergehend von einem externen Berater übernommen. Aufgabe ist die Steuerung von globaler operativer Infrastruktur und Prozessen. Matthias Wiemer wird als Mitglied des Vorstands bis zum Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2019 Sonderaufgaben wahrnehmen.

Welche weiteren Pläne und Strategien die Busch-Gruppe mit Pfeiffer Vacuum verfolgt, ob sie ihre Mehrheit weiter ausbauen wird, bleibt ihr Geheimnis. Ein Beherrschungsvertrag stünde ab einem 75-Prozent-Anteil zur Debatte.

Sami Busch, einer der geschäftsführenden Gesellschafter, sagte: „Wir freuen uns über den heutigen Auftakt einer geplanten Kooperation, die wir nun gemeinsam mit dem Management von Pfeiffer Vacuum im Detail ausarbeiten werden.“ Ziel sei, die jeweiligen Marktpositionen zu stärken. Und: „Mit diesem Schritt und der Erhöhung unserer Beteiligung auf über 50 Prozent bestätigen wir außerdem erneut unser nachhaltig ausgerichtetes Engagement bei Pfeiffer Vacuum.“