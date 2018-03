Pfeiffer Vacuum opfert Dividende für Investitionen

Aßlar Der Pumpenspezialist Pfeiffer Vacuum will kräftig in das Wachstum investieren und beschneidet dafür die Dividende. Der Drei-Jahres-Investitionsplan sehe Ausgaben in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro vor, teilte das Unternehmen am Mittwoch im mittelhessischen Asslar mit. Das Geld solle in den Ausbau und die Modernisierung der Produktion, in die Forschung sowie die Erweiterung des Geschäfts in China fließen.