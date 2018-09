Pollenallergie: Firma Hund hilft Bayern

Damit mündet eine einjährige Erprobungszeit in die Umsetzungsphase. Das Projekt wird von den bayerischen Ministerien "Umwelt und Verbraucherschutz" sowie "Gesundheit und Pflege" getragen und basiert auf Vorstudien des Zentrums Allergie und Umwelt der Technischen Universität München.

Die Technologie aus Wetzlar gibt es bereits seit 2009 und ist das Ergebnis von Vorarbeiten, die vom Bundesforschungsministerium in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Fraunhofer Institut geleistet wurden.

Nach Angaben der bayerischen Ministerien wird der Aufbau des Netzwerks, bestückt mit insgesamt acht elektronischen Pollenmonitoren, zwei Millionen Euro kosten. 600 000 Euro fallen als jährliche Betriebskosten an.

Dem stehen in Bayern rund 600 Millionen Euro an Behandlungs- und Arbeitsausfallkosten gegenüber, die durch Pollenallergien und ihre Auswirkungen verursacht werden. Diese Zahlen hat das Gesundheitsministerium für 2013 errechnet.

Der Pollenmonitor der Firma Hund, ein mannshoher Schaltschrank, vollgepackt mit modernster Technologie, ist nach Unternehmensangaben weltweit das einzige Gerät, das ein noch nie dagewesenes, detailliertes Bild über die lokale Pollenbelastung liefert. Die aktuellen Werte werden innerhalb von einer Stunde er- und übermittelt.

Aktuelle und präzise Informationen zur aktuellen Belastung durch Pollen

Pollenallergie ist Volkskrankheit. In Bayern leidet inzwischen jeder fünfte Bewohner unter den Symptomen wie tränende Augen, triefende Nase und asthmatisch bedingte Atemnot.

Das äußerst komplexe System des Pollenmonitors wurde nach jahrelanger Entwicklungsarbeit bei Hund zur Serie gebracht. Hohe Investitionen waren dazu notwendig, inklusive der Entwicklungsaufträge an das Fraunhofer Institut St. Augustin für die Technologie der Bildverarbeitung und an das Fraunhofer Institut Hannover für das Konzept der Luftführung.

"Vor allem für schwere Fälle ist es wichtig", so Firmengründer Helmut Hund, "genau zu wissen, wann welche Pollenarten unterwegs sind." Der Patient kann dann seine Medikamente richtig dosieren, rechtzeitig vorsorgen und so seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit erhalten. Er kann aber auch auf die oft müde machenden Mittel verzichten, wenn er weiß, dass Hasel, Erle, Birke und Co. gar nicht in der Luft sind.

Bei den Hund-Gerätenhandelt es sich um vollautomatische Analysegeräte mit automatischer Probeaufnahme, bildanalytischer Auswertung und Archivierungsfunktion. Der elektronische Pollenmonitor analysiert im Drei-Stunden-Takt den in der Luft befindlichen Blütenstaub. Zudem ist das Gerät in der Lage, die verschiedenen Pollenarten zu unterscheiden. "Das macht unsere Produkte mindestens so präzise", betont Hund-Geschäftsführer Stefan Schäfer, "wie ein sehr guter menschlicher Pollenanalyst."

Vor allem aber dauerte die Auswertung der bislang üblichen Pollenfallen fünf Tage, das verhindert eine exakte Vorhersage.

In einem Fernsehbeitrag äußerte der Leiter des Münchner Allergiezentrums, Professor Carsten Schmidt-Weber, die Hoffnung, dass weitere Bundesländer flächendeckend ein automatisches Pollen-Warnsystem installieren. Je präziser und lokaler die Vorhersagen, umso besser für die Allergiker.

Sein Kollege Professor Jeroen Buters, der sich am Montag den Pollenmonitor auf dem Gelände der Firma Hund anschaute, ergänzte: "Die Technologie ermöglicht, dass man von jedem Ort in Bayern auf seinem Handy mit entsprechender App sehen kann, wie dort der Pollenflug ist."

Das System helfe zudem, bislang verborgene Standorte von Ambrosia-Pflanzen zu lokalisieren. Der sich in der Bundesrepublik schnell ausbreitende Schädling aus den USA, so Experte Schmidt-Weber, könne auch bei bislang gesunden Menschen schwere allergische Reaktionen auslösen.

Wenn dank der Apparate der Firma Hund genauere Daten über den Pollenflug zur Verfügung stehen, profitiere davon auch die Forschung. Lassen sich die Pollen besser ergründen, so die Hoffnung der Biologen, dann findet sich vielleicht auch ein wirksameres Medikament gegen den Heuschnupfen.

Übrigens: Für Wetzlar gibt es bereits ein Pollenwarnsystem.

Die Firma Hund stellt die Nutzung der Polleninformation für den Lahn-Dill-Kreis, die ein auf dem Hund-Firmengelände in der Artur-Herzog-Straße 2 montierter Messroboter 24 Stunden liefert, kostenlos online über www.hund.de oder über den direkten Link http://www.hund.de/de/service/pollenflug-information.html zur Verfügung.