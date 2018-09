Mit der nun erfolgten Anschaffung eines noch leistungsstärkeren CT-Gerätes der modernsten Generation wird die bildgebende Diagnostik insbesondere für den Bereich Akutmedizin weiter verbessert.

"Das ist eine gute Investition in die Gesundheit unserer Patienten", freute sich der Ärztliche Direktor, Professor Klaus-Dieter Böhm, als er das neue CT vorstellte. Schneller, präziser und strahlungsärmer, liefert das Gerät eine höhere Bildqualität und bietet bessere Möglichkeiten der Weiterverwertung der Aufnahmen am Computer.

Neues Gerät ermöglicht schnellere Diagnose bei Schlaganfällen

"Heute benötigen wir rund 90 Sekunden für eine Untersuchung, während mit dem Vorgänger bis zu sechs Minuten vergingen, bis wir aussagefähige Aufnahmen hatten", erläuterte Inga Sünkeler, stellvertretende Direktorin der Klinik. Heute nimmt das CT bei einer Rotation 16 Zeilen auf, früher war es nur eine. Dabei sind die gelieferten Bilder für eine Diagnose von wesentlich besserer Qualität.

Besonders die Schlaganfallpatienten der Region profitieren von der Modernisierung. Denn bei dieser Akuterkrankung rette Zeit Leben. "Bevor über weitere Behandlungsschritte entschieden wird, müssen wir sicher wissen, ob und wo der 'Schlag' Blutungen oder Durchblutungsstörungen im Gehirn ausgelöst hat", erklärte die Schlaganfallspezialistin.

Die Neurologie verfügt über ein eingespieltes Team, das rund um die Uhr in Bereitschaft steht, um akut ein-gelieferte Schlaganfallpatienten schnellstmöglich einer Behandlung zuzuführen. Derzeit benötigen die Braunfelser von der Aufnahme bis zum Anlegen der Fusion zur Auflösung des Blutgerinnsels, welches ein Hirngefäß verschließt, zwischen 15 und 20 Minuten. Ein Zeitraum, in dem alle Untersuchengen durchgeführt sind und die Diagnose erfolgt ist. "Mit dieser Zeit nehmen wir deutschlandweit einen Spitzenplatz ein", so Sünkeler.

Die Stroke Unit mit ihren sechs Betten ermöglicht eine intensivmedizinische Überwachung der wichtigsten Körperfunktionen, wie Atmung, Herzkreislauf und Blutwerte. So können Abweichungen vom Normalwert schnell erkannt und behandelt werden.

Im Rahmen der CT-Installation wurde in der Neurologie auch eine moderne Bodenwaage installiert, eine Anlage, über die nur wenige Kliniken verfügen. "Wir müssen das Körpergewicht der Akutpatienten kennen, um die richtige Medikamentendosis zu bestimmen. Und da viele Patienten Sprachstörungen haben oder ihr Gewicht nicht wissen, haben wir die Anlage angeschafft", erklärte Direktor Böhm.

Aber in der "Neurologischen" werden nicht nur Schlaganfälle behandelt, auch schwere Schädelhirnverletzungen, Patienten mit Hirnschädigungen oder Hirnblutungen aus ganz Hessen werden hier versorgt - und wenn notwendig, auch künstlich beatmet. Dafür wurde die Zahl der Dauerbeatmungsplätze auf aktuell zehn ausgebaut. Aber auch Patienten mit Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems finden in der Braunfelser Neurologie Aufnahme.

"Wir genießen hessenweit hohes Ansehen, wenn es um die Akutbehandlung und Rehabilitation von neurologischen Erkrankungen geht", so Geschäftsführer Dieter Demel, der das neue CT-Gerät als einen wichtigen Baustein in der langen Kette von Investitionen sieht, die im vergangenen Jahr erfolgt sind. Sorge bereitet den Verantwortlichen der Braunfelser BDH-Klinik die steigende Zahl von Akutpatienten. Allein die Zahl der Schlaganfallpatienten sei 2014 um zwölf Prozent auf 480 Fälle gestiegen. "Die Ursachen sind vorrangig in den gestiegenen Lebenserwartungen zu sehen", so Neurologin Sünkeler, "aber auch die oft ungesunde Ernährung und fehlende Bewegung können einen Schlaganfall auslösen."