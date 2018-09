Projekt nimmt erste Hürde

Das Verfahren soll mit Blick auf Größe und Gestaltung des Gebäudes ergebnisoffen gehalten und sowohl die Gremien als auch die Anwohner sollen in der Planung kontinuierlich einbezogen werden. Diesen Zusatz hielten die Stadtverordneten auf Antrag der Freien Wähler im Bau- und Planungsausschuss fest. CDU, FWG, FDP und Grüne votierten mit Ja, die SPD enthielt sich – abgesehen von Jürgen Klemm, der mit Nein stimmte.

Die Genossen hatten zuvor einen Antrag gestellt, mit dem Ziel, einen städtischen Bebauungsplan für das gesamte Areal zwischen Postplatz, Limburger Straße und Adolfstraße aufzustellen. Es gebe unterschiedliche Interessen, die koordiniert werden müssten, begründete Fraktionschef Hartmut Bock den Vorstoß. Rechtssicherheit für Investor wie Stadt sei wichtig. Aus Sicht seiner Partei werde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan dem nicht gerecht, weil die Interessen des Investors im Vordergrund stünden. „Der Wunsch des Investors darf nicht zum Willen des Rathauses werden“, sagte Bock. Die städtebauliche Verträglichkeit der Projekte müsse auf den Prüfstand. Für all das sei der qualifizierte, von der Stadt initiierte Bebauungsplan der richtige Weg, so die Einschätzung der SPD.

Dies sah Günter Sussek anders. Der CDU-Fraktionschef meinte, ein städtischer Bebauungsplan sei nicht das einzige qualifizierte Mittel. Auch bei der vorhabenbezogenen Variante bekämen alle die Chance, sich dazu zu äußern. Seit Jahrzehnten würden vorhabenbezogene Bebauungspläne aufgestellt, so wie es das Baugesetzbuch regele. „Ich sehe keinen Grund, warum dieses Projekt anders ist, als andere in den Jahren zuvor“, sagte Sussek in Richtung Bock. Bringe die Stadt selbst einen Bebauungsplan auf den Weg, müsse sie die Planungskosten tragen. „Das kann ich keinem Weilburger Bürger erklären.“ So ist es die Aufgabe des Investors.

Markus Schneider (FWG) sah ebenfalls einen Vorteil im jetzigen Vorgehen. „Bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan können wir direkt Einfluss nehmen. Bei einem städtischen Bebauungsplan wissen wir nicht, was der Investor oder Architekt aus unseren Vorgaben macht.“

Für die einen sind die Pläne eine Chance für Weilburg, für die anderen sind sie überdimensionalisiert

Während sich SPD, CDU und FWG vor allem mit dem Wie der Bauleitplanung auseinandersetzten, stellten Jürgen Klemm (SPD) und Wilhelm-Friedrich Grote (Grüne) die Gestaltung in den Mittelpunkt ihrer Reden. Der Sozialdemokrat meinte, dass die geplante Wohnbebauung auf dem Parkplatz oberhalb des Postplatzes überdimensionalisiert sei, zu einer „städtebaulichen Zerstörung der Stadt“ führe, dies aber nicht die Antwort auf die demografische Entwicklung sein dürfe. Vielmehr müsste selbstbestimmtes Leben im Alter in den eigenen vier Wänden sowie die Mobilität der älter werdenden Bevölkerung gefördert werden. Nötig sind aus seiner Sicht städtebauliche Strategien zur Belebung und Gestaltung der Stadt- und Ortskerne.

Deutliche Kritik äußerte Grünen-Politiker Grote. Die Pläne erinnerten an eine Reihenhaussiedlung. Er forderte Fingerspitzengefühl und Sensibilität, sodass sich das Neue in den historischen Altbestand einfüge. Aus seiner Sicht müsse das Gebäude kleiner werden, um auch die Blickachse vom Schloss nicht zu verbauen.

Das KSK-Wohnprojekt sei „eine Chance für Weilburg“, meinte hingegen Sussek. Es gebe Menschen, die wollten nicht selbst bauen, aber gern in der Stadt eine Wohnung mieten oder kaufen – dafür müsse es Angebote geben. Alexander Scheiber (FDP) sah das ähnlich. Eine städtebauliche Entwicklung könne Weilburg voranbringen. Im Blick hat er diejenigen, die sich die Miete in Frankfurt nicht leisten könnten. Und es sei legitim, dass die Kreissparkasse, „die an Zinsen kein Geld verdienen kann, in Immobilien investiert“.

Zuvor hatte der von der Kreissparkasse beauftragte Architekt Matthias Losacker im Bau- und Planungsausschuss die ersten Skizzen vorgestellt. Die Kreissparkasse will auf dem Mitarbeiterparkplatz ein Mehrfamilienhaus errichten. Anstatt einfach eine Baugenehmigung zu beantragen, was gesetzlich möglich wäre, wolle die Sparkasse mit Stadt, Politik und Anwohnern gemeinsam das Projekt entwickeln, betonte Losacker. „Der Vorhabenträger bietet die Beteiligung an.“ Alle Träger öffentlicher Belange würden gehört. Ziel sei adäquater, zeitgemäßer Wohnraum.