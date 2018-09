Richtfest für den Neubau

Mit den umfangreichen Vorarbeiten für das 7,6 Millionen Euro teure Bauvorhaben wurde bereits im August 2017 begonnen. Der „erste Spatenstich“ war im Januar 2018. Jetzt ist der Rohbau fertig und das Richtest wurde gefeiert. Traditionsgemäß standen auch in Braunfels das Aufhängen des Richtkranzes in luftiger Höhe und der Richtspruch der Zimmerleute am Beginn des Festes. Rund 100 Gäste verfolgten die rituale Handlung. Während der riesige Richtkranz mit dem Baukran nach oben gezogen wurde, standen die Zimmerleute Hans-Werner und Eberhard Kaps auf dem Dach bereit um den Richtspruch zu verkünden. Bis Ende des Jahres soll der Bau voraussichtlich komplett fertiggestellt sein.

Der Geschäftsführer der Klinik, Dietmar Demel, dankte den Bauleuten für ihre gute, solide und „termintreue“ Arbeit. Anwesend waren auch die Vorsitzende des Bundesverbandes für Rehabilitation (BDH) Ilse Müller und ihr Vorstandkollege Josef Bauer. Der BDH ist Träger der Klinik. Die 7,6 Millionen für den Neubau finanziert er aus Eigenmitteln.

Durch den Neubau sollen sich auch die Arbeitsbedingungen an der Neurologischen Klinik verbessern

„Wir konnten bei der Planung des Projektes viele Ideen, Anregungen, aber auch den Rat der Fachleute und der Architektin Ute Kramm berücksichtigen. Das wird unsere Klinik in jeder Beziehung einen weiteren Schritt nach vorne bringen und davon werden auch das Personal und die Patienten profitieren“, sagte der Geschäftsführer.

Ilse Müller bezeichnete den fünfstöckigen, medizinisch-technischen Neubau als einen Meilenstein in der Geschichte der Braunfelser BDH-Klinik. Schon heute zähle die BDH Klinik zu den führenden neurologischen und neuroorthopädischen Kliniken in Deutschland. Bei der Gründung 1951 habe man nicht ahnen können, welche Möglichkeiten moderner Rehabilitation einmal möglich seien. Damals wurde in Braunfels ein Sanatorium für Menschen eröffnet, die im Zweiten Weltkrieg eine Gehirnverletzung erlitten hatten.

Die verantwortliche Architektin Ute Kramm vom Gießener Architektenbüro „aplus architekturin“ ging auf die Struktur und Funktion des Neubaus ein, der mit einer Gesamtfläche von 2000 Quadratmetern und 9000 Kubikmetern umbauten Raums nicht riesiggroß sei. Aufgrund der Enge des Grundstücks und der flankierenden Bestandsgebäude sei der Bau aber für den Bauherrn, die Planer und Handwerker eine Herausforderungen gewesen – zumal auch die Auflagen der Denkmalpflege hätten beachtet werden müssen.

Die Architektin erläuterte anhand der Baupläne die Funktionen der einzelnen Stockwerke, wobei die 250 Quadratmeter große Empfangshalle das eigentliche Herzstück des Ganzen sei. Hier entstehe der neue Empfangs- und Wartebereich, die zentrale Patientenaufnahme und die Patientenverwaltung. „Durch den Neubau werden sich die Arbeitsbedingungen unserer über 400 Beschäftigten weiter verbessern. Pro Jahr werden in der Neurologischen Klinik über 4000 Patienten stationär behandelt, darunter etwa 500 Menschen mit einem akuten Schlaganfall. Wir haben auf die steigenden Fallzahlen reagiert und unsere Akutstation weiter ausgebaut“, erklärte die stellvertretende Ärztliche Direktorin Ingrid Sünkler. Dabei verweist sie vor allem auf die Patienten, die nach einem Schlaganfall oder nach schweren Schädel-Hirn-Verletzungen in die Klinik kämen. Diese müssten schrittweise therapiert und auf ein Leben außerhalb der Klinik vorbereitet werden. Besonders freut es die Neurologin, dass mit dem Bauvorhaben auch rund 30 neue Arbeitsplätze entstehen sollen.