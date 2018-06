Schreiner reiten durch die Reform

Rudloff war fast 30 Jahre Obermeister der Innung und verstarb am 14. November 2017. Nach dem Gedenken lag es dann an Obermeister Matthias Henche, die Regularien der Hauptversammlung abzuarbeiten und mit dem Geschäftsbericht fortzusetzen.

Seinem Bericht nach gehören mit Abschluss des Jahres 2017 genau 34 Mitglieder der Schreiner-Innung an. Zu den Höhepunkten des abgelaufenen Jahres gehört nach den Worten von Matthias Herche der Wettbewerb „Gute Form“ in der Limburger Dessauer-Schule. Hier setzte sich Luca Weber vom Betrieb Christian Kunz aus Dornburg gegen Lukas Sibold (Betrieb Michael Heep, Dornburg) und Stefan Punga (Henche Möbelwerkstätte, Löhnberg-Obershausen) durch.

Bei den Ausbildungszahlen sprach der Obermeister von „einem sehr ordentlichen Ergebnis“. Dies resultiere aus den derzeit 45 Ausbildungsverhältnissen in den drei Ausbildungsjahren. „Ich denke, dass wir hier als Schreinerhandwerk unsere gesellschaftliche Aufgabe mehr als erfüllen“ so Matthias Henche.

Das Handwerk gehöre zu den Top 10 der Ausbildungsberufe und werde im Moment nur von den Mechatronikern noch überflügelt.

Auch das Thema der aktuellen Situation des Handwerks wurde berücksichtigt. Er unterstrich die Worte des vergangenen Jahres an gleicher Stelle, nach denen das gesamte Handwerk eine positive wirtschaftliche Entwicklung nehme. Henche sagt: „Speziell im Bau, aber auch im Ausbau läuft es gut.“

Eine große Chance würde sich für das Gewerk in der Energiewende bieten. Hier im speziellen in der energetischen Gebäudesanierung, aber auch in der Herstellung von ökologischen Produkten.

Den Abschluss der Hauptversammlung bildete ein Vortrag von Georg Klein zum Thema „Neues Bauvertragsrecht“ oder, wie Klein zu Beginn anführte, „mit einem Ritt durch die Eckpunkte der Reform“. Im März 2017 hat der Bundestag das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung und die Schaffung einer Baukammer umfangreich beschlossen.

Können die Änderungen von am Bau beteiligten doch noch ausgehebelt werden?

Einige dieser Änderungen brachte Klein in seinem Referat vor, die im Detail sehr umfangreich sind und nach Meinung der anwesenden Innungsmitglieder doch noch von den am Bau beteiligten Parteien ausgehebelt werden könnten.

Trotzdem war sich der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sicher, dass die neu geschaffene Baukammer aus anwaltlicher Sicht sehr erfreulich sei und dass – trotz Schönheitsfehlern – der Politik der lang erwartete große Wurf tatsächlich noch gelungen sei.