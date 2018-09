Schulz ist neuer Chef der Pfleger

Der 55-Jährige begann nun seine Tätigkeit. Zum Klinikum gehören eine Klinik für Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatik mit rund 300 Betten.

Geschäftsführer Martin Engelhardt hieß den Pflegefachmann im Klinikum herzlich willkommen: „Ich freue mich, dass Sie Ihre Expertise zukünftig bei uns einbringen und bin überzeugt, dass Sie mit Ihrer langjährigen Leitungserfahrung zur positiven Weiterentwicklung des Klinikums beitragen werden.“

Der gebürtige Herborner Schulz kehrt nach einer Tätigkeit bei Vitos in Kassel sowie an einer großen Klinik in Thüringen wieder nach Mittelhessen zurück.

Zuvor war er bereits in der Region an den Lahn-Dill Kliniken tätig. Die mittelhessische Region ist ihm sowohl aus der beruflichen als auch privaten Perspektive sehr vertraut. Ab sofort ist der Pflegefachmann der größten Berufsgruppe des Klinikums vorgesetzt. Etwa 450 Mitarbeiter sind im Bereich der Pflege beschäftigt.

Das Klinikum hat stationäre Einrichtungen in Hadamar und Weilmünster, zugehörige Ambulanzen und Tageskliniken befinden sich in Limburg und Weilburg.

Menschen mit allen Formen seelischer Erkrankungen finden Hilfe in der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Hadamar und Weilmünster. Akute und chronische Depressionen, Suchterkrankungen und Psychosen gehören zu den typischen Krankheitsbildern. Aber auch psychische Störungen im Alter, akute Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen sowie Störungen in der Emotions- und Stressregulation sind häufige Gründe, warum Patienten in der Klinik behandelt werden.

Größte neurologische Akutklinik in Hessen

Die Vitos Klinik für Neurologie ist die größte neurologische Akutklinik in Hessen. Hier werden Patienten mit nahezu allen akuten und chronischen neurologischen Erkrankungen fachkompetent diagnostiziert und behandelt.

Zum Behandlungsspektrum gehören Multiple Sklerose, Entzündungen des Nervensystems wie beispielsweise Borreliose, Bandscheibenerkrankungen, Demenz, Schwindel und Schlaferkrankungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung und Behandlung von akuten Schlaganfällen. Die Stroke Unit ist von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft zertifiziert.

Die Vitos Klinik für Psychosomatik nimmt Patienten auf, die unter körperlichen Krankheitssymptomen leiden, obwohl eine körperliche Erkrankung in gründlichen Voruntersuchungen ausgeschlossen wurde oder den Umfang der Beschwerden nicht ausreichend erklären kann. Die körperlichen Erkrankungen werden im Zusammenhang von Körper und Seele betrachtet. (red)