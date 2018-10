Schunk investiert in Standort Wettenberg

„Seit 52 Jahren gehört Wettenberg zu einem der zentralen Standorte in Mittelhessen“, sagte Arno Roth, Vorsitzender der Unternehmensleitung in seiner Ansprache zum Spatenstich für das intern „Halle 12“ genannte Objekt. 100 Mitarbeiter finden hier Arbeit. Im Herbst 2019 soll der Bau fertig sein.

Geplant ist ein Gebäude mit 3500 Quadratmetern Produktionsfläche, das 100 Meter lang, 40 Meter breit und neun Meter hoch werden soll. Aktuell beschäftigt Schunk in Mittelhessen 3300 Mitarbeiter, davon über 500 in Krofdorf-Gleiberg „Wir bauen unsere Standorte kontinuierlich aus“, sagte Roth mit dem Hinweis, dass die Gruppe heute 175 Mitarbeiter mehr habe als vor einem Jahr. In den letzten fünf Jahren habe Schunk in Mittelhessen 150 Millionen Euro investiert.

Stefan Trube, Geschäftsführer von Schunk Sonosystems, blickte auf das Jahr 1982 zurück, als die Firma in Krofdorf-Gleiberg mit zehn Mitarbeitern begann. „Heute sind es hier 230 Mitarbeiter – und uns geht langsam der Platz aus“, freute sich Trube über den neuen Hallenbau, der erforderlich sei, um weitere Innovationen und Marktführerschaft aufrecht zu erhalten und auszubauen. Und die neue Produktionsstätte ist noch nicht der Abschluss, denn auch ein Informations- und Technologiezentrum soll noch folgen, für das die Planungen bereits laufen.

„Es ist für einen Bürgermeister der Gemeinde Wettenberg immer ein tolles Ereignis, wenn er hier am Schunk-Standort sein kann“, freute sich Thomas Brunner und lobte – auch im Namen von Landrätin Anita Schneider (beide SPD) – Schunk als verlässlichen Partner, der sich seiner Verantwortung für die Region bewusst und stets auf der Höhe der Zeit sei.

Wichtige Anwendung ist die Fertigung von Kabelbäumen / Elektromobilität ist neue Herausforderung

Die Gäste des Spatenstichs erfuhren auch mehr über die Arbeit des Unternehmens: Sonosystems ist auf dem Gebiet des Ultraschallmetallschweißens einer der weltweit führenden Spezialisten. Das Ultraschallschweißen ist ein Verfahren, das Metalle mittels Ultraschall verbindet. Neben Verbindungen aus Kupfer und Aluminium sind auch Metall-Glas-Verbindungen möglich. Dabei werden die Materialien aufeinandergelegt und bei geringem Druck und hochfrequenten, mechanischen Schwingungen gegeneinander bewegt. So entsteht im Bruchteil einer Sekunde eine dauerhafte, feste und metallurgische reine Verbindung mit exzellenten physikalischen Eigenschaften ohne thermische Belastung der Bauteile. Eines der wichtigsten Anwendungsgebiete des Ultraschallschweißens ist die Produktion von Kabelbäumen insbesondere für Autos.

Wie Trunk berichtet, werden die hier gefertigten Produkte in der Autoindustrie, im Kälte- und Klimabereich, in der Halbleiterindustrie und bei der Batterieherstellung eingesetzt, wobei gerade die E-Mobilität das Unternehmen fordere. (wi)