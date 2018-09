Seit 25 Jahren wird automatisiert

Und das seit 25 Jahren. Aus diesem Grund hat es eine Jubiläumsfeier am 12. Mai für geladene Gäste gegeben. Von der Elektrokonstruktion, Schaltanlagenbau und Montage bis hin zur Integration von Automatisierungslösungen für Unternehmen - Fokus Industrieautomation hat sich auf die Fahnen geschrieben, eine Lösung zu finden. "Egal, ob es sich um eine Kläranlage in Deutschland, einen Keramikofen in den USA oder eine Stahlbeize in Fernost handelt, wir setzen das Projekt unter Nutzung unseres Fachwissens und der engen Verzahnung mit unseren Lieferanten um", sagt Geschäftsführer Markus Michels.

Jeder individuelle Wunsch werde mit dem Kunden in engem Kontakt geplant. Beginnend bei der Beratung, über die Realisierung, die Inbetriebnahme, bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe und dem anschließenden Rundum-Service. Dieter Munsch gründete die Firma im April 1992 zusammen mit Detlef Schneider in Limburg, unter anderem als Exklusivdistributor der Prozessvisualisierung Wizcon. Im Jahr 2000 gab es eine Umstrukturierung zum Systemintegrator für Automatisierungstechnik. Ein Jahr später wurden die Geschäftsbereiche aufgeteilt.

Die neu gegründete "emation GmbH" übernahm den Bereich Distribution und Support der Visualisierungssoftware Wizcon. Die Firma Focus Industrieautomation konzentrierte sich auf ganzheitliche Automatisierungslösungen. Markus Michels wird Geschäftsführer. Im April 2005 zog das Unternehmen in das neue, eigene Gebäude in Merenberg. Im selben Jahr wurde Focus sogenannter Siemens Solution Partner und 2009 als "WinCC Specialist" durch die Firma Siemens zertifiziert. Eine weitere Zertifizierung erfolgte im Januar 2014 als Siemens Solution Partner "Water & Wastewater". 2016 erhielt Focus das Gütesiegel "Sicher mit System" der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik. In diesem Jahr wurden an das bestehende Firmengebäude 250 Quadratmeter angebaut und auf insgesamt 1000 Quadratmeter erweitert. "Das Kundenspektrum ist weit gefächert und in den unterschiedlichsten Branchen vertreten", erläutert Michels. Dabei sei Qualität oberstes Gebot. Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein, Zukunftsplanung, Mitarbeitermotivation und -qualifikation würden großgeschrieben. Damit sich die 30 Mitarbeiter wohl fühlen, gebe es zudem einen großen Aufenthaltsbereich und einen Tischkicker, der in den Pausen rege genutzt werde. Zentrale Themen seien Fort- und Ausbildung. Von Fachkräftemangel könne bei Focus keine Rede sein. "Wir sind auf vielen Bildungsmessen präsent und bieten bei uns im Haus Praktika, die Ausbildung zum Fachinformatiker, Schwerpunkt Anwendungsentwicklung und ein Duales Studium", zählt Michels auf.

Der Schwerpunkt liegt auf regionalen Kunden, etwa bei der Wasserversorgung

Dabei gebe es eine enge Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Mittelhessen und den umliegenden Schulen. Focus ist international tätig und hat in den vergangenen Jahren viel investiert, um auch heimische Kunden zu gewinnen, denn der Fokus liege auf regionalen Kunden, zum Beispiel bei der Wasserversorgung oder -entsorgung. Das 25-jährige Firmenjubiläum ist in Merenberg mit einem Rahmenprogramm zusammen mit geladenen Gästen gefeiert worden.