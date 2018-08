Sintern am Rande der Stadt

„Je länger ich Regierungspräsident bin“, sagte Ullrich im Gespräch mit den drei anwesenden Geschäftsführern Jürgen Blöcher, Matthias Henkel und Christian Blöcher, „desto mehr merke ich, wie viele Top-Unternehmen wir in Mittelhessen haben“. Leider rede man in der Region viel zu wenig über die eigene Stärke. Oft wüssten noch nicht einmal die Ortsansässigen, in welcher Branche die Unternehmen in ihrem Ort tätig sind und was sie leisten. Das müsse sich dringend ändern.

Dass FKM einer dieser erfolgreichen Firmen ist, zeigte der kurze Abriss der Firmengeschichte, den Jürgen Blöcher dem Gast aus Gießen präsentierte. Im Jahr 1994 haben Harald Henkel und er das Unternehmen gemeinsam gegründet. „Wir waren das erste Unternehmen in Europa, das versucht hat, mit dieser Technik Geld zu verdienen“, berichtete Blöcher. Anfangs in kleinem Umfang. Gerade einmal 40 Quadratmeter maß die Fläche, die man damals in Henkels Firma in Breidenstein belegte. Ein halbes Jahr habe man experimentieren müssen, berichtete Jürgen Blöcher, ehe das erste verkaufsfähige Bauteil auf dem Tisch gelegen habe.

In den vergangenen knapp 25 Jahren sind Raumbedarf und Mitarbeiterzahl stetig gewachsen

„Rapid Prototyping“ lautete damals das Stichwort: Es ging um die schnelle Produktion von Prototypen. Da man die Kunden folglich nicht lange warten lassen konnte, musste nach einem Jahr die nächste Maschine angeschafft werden. Schnell wuchs das Unternehmen. Erst auf 125 Quadratmeter, dann auf 250 Quadratmeter, schließlich – nach dem Umzug 2003 nach Wallau – auf 1100 Quadratmeter. „Da hatten wir dann erst einmal viel Platz zur Verfügung“, sagte Blöcher.

Allerdings nur erst einmal. Denn 2011/2012 wurde es auch dort zu eng. Harald Henkel und Jürgen Blöcher waren überzeugt, dass die Marktlage weiteres Wachstum hergibt – und so bauten sie im Gewerbegebiet am „Roten Stein“ ein eigenes Gebäude und bezogen es im Frühsommer 2014. Vor eineinhalb Jahren haben sie nochmals 700 Quadratmeter angebaut, Pläne für die nächste Erweiterung liegen auch schon auf dem Tisch.

Als die Firma startete, beschäftigte sie sich in der „additiven Fertigung“ – diesen Ausdruck benutzt man bei FKM lieber als das landläufige „3D-Druck“ – ausschließlich mit Kunststoffen. Mittlerweile widmen sich die 35 fest angestellten Mitarbeiter zwei Materialien: Zu den Kunststoffen sind unterschiedliche Metalle hinzugekommen.

Ein Dutzend Maschinen verarbeiten Metall, mehr als zwei Dutzend Kunststoffe. Damit beherbergt das von außen unscheinbare Firmengebäude am Rande Biedenkopfs im Dienstleistungsbereich eine der größten Produktionskapazitäten im Lasersintern in Europa.

Den Standort im Hinterland sieht Jürgen Blöcher nicht als Nachteil. Die Daten kämen ohnehin über Datenleitungen ins Haus, der Versand könne über Paketdienste erfolgen. Eher habe man in der Vergangenheit von der grundsätzlichen Prägung der Region profitiert. „Hier haben wir die Arbeitskräfte gefunden, die wir brauchten.“

Die Fluktuation in der Mitarbeiterschaft ist laut Jürgen Blöcher so gut wie unbekannt. Ebenfalls ein Vorteil für das Unternehmen, konnte man doch so viel Fachwissen im Umgang mit der Produktionsmethode entwickeln.

Die meisten Kunden der Firma sind in Deutschland beheimatet

Die wichtigste Kundengruppe für FKM ist von Beginn an die Automobilindustrie. Allerdings habe sich die Schar der Abnehmer inzwischen vergrößert, erklärte Jürgen Blöcher dem Regierungspräsidenten. Inzwischen gehörten auch kleinere Maschinenbauer zu den Kunden. „Bei uns geht es jeden Tag durch alle Branchen“, sagte Blöcher, „von der Knoblauchpresse bis zum Autoteil“.

Komplexe Teile für kleine Serien spielen ebenso eine Rolle wie das Ersatzteilgeschäft. Hier kann FKM laut Blöcher die besonderen Stärken des Lasersinterns ausspielen und das Bauteil sogar noch optimieren. Der Großteil der Kunden ist in Deutschland beheimatet, aber auch in den Benelux- und den nordischen Ländern zeigt man Interesse am Lasersintering der Firma.

Christoph Ullrich warb im Gespräch mit den Geschäftsführern darum, das eigene Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. „Das Image einer Region lebt auch davon, dass die Menschen, um die tollen Firmen und die guten Arbeitsplätze wissen, die es dort gibt“, sagte er. Mittelhessen habe in seinen Augen genau so viele Top-Firmen wie andere Regionen, aber leider nicht deren Image. Es müsse sich aber auch in den Köpfen der Jugendlichen festsetzen, dass sie vor Ort gute Arbeitsplätze finden können.

Daran knüpfte Manuel Heinrich, Referent für Pressearbeit bei der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH, an. Die Region müsse sich stärker als Produktionsstandort mit Zukunft präsentieren, plädierte er.

Zum Schluss des Gesprächs und vor einem Rundgang erfuhren die Besucher auch noch, was sich überhaupt hinter den Buchstaben FKM verbirgt. Das stehe für „Funktionsfähige Bauteile aus Kunststoff und Metall“, erläuterte Blöcher und ergänzte schmunzelnd: Der Name sei bei den Kunden ein solcher Begriff, dass fast nie gefragt werde, wofür er eigentlich stehe.