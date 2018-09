Smarte Heizung heizt Geschäfte an

Bosch Thermotechnik habe im abgelaufenen Jahr fast alle Ergebnisziele erreicht, berichtete Uwe Glock, Vorsitzender des Bereichsvorstands am Dienstag auf der Fachmesse ISH Energy in Frankfurt. Das trotz schwacher Weltkonjunktur und eines schwierigen Marktumfelds in Europa. Negative Wechselkurseffekte von rund 105 Millionen Euro, vor allem durch das britische Pfund, hätten den Umsatz stark belastet, so Glock. Dennoch sei das Unternehmen seit Einführung der neuen Gerätegenerationen bei seinen beiden Marken Junkers-Bosch und Buderus vor zwei Jahren um insgesamt acht Prozent gewachsen.

Besonders großes Wachstum in Afrika und in China. Der Iran ist ein ganz neuer Markt mit viel Potenzial

Gewinne werden bei Bosch traditionell nicht veröffentlicht. Zugelegt hätten die Geschäfte mit Heiztechnik und Warmwasserlösungen in wichtigen Märkten wie Deutschland, Großbritannien, Lateinamerika, den USA, der Schweiz, Italien, Belgien, Russland, der Türkei und und vor allem Afrika, wo seit Jahren zweistellige Wachstumzahlen zu verzeichnen seien.

Ein Grund für die gute Entwicklung ist laut Glock die gestiegene Nachfrage nach internetfähigen Heizsystemen. Mit bis heute 265 000 verkauften vernetzbaren Produkten sei Bosch Thermotechnik der führende Anbieter von Smart-Heating-Lösungen. „Wir setzen diese Erfolgsgeschichte fort“, kündigte Glock an. Auf der ISH Energy zeigt Bosch Thermotechnik weitere Produkte dieser Generation, etwa ein Gerät für die Wärme- und Warmwasserversorgung von Einfamilienhäusern. Ein weiteres Beispiel ist ein smarter WLAN-Heizungsregler namens Bosch EasyControl, der lernt, wann seine Nutzer nach Hause kommen und Wohnung oder Haus rechtzeitig aufheizt. Anfang 2016 wurde in Lollar die Robert Bosch Smart Home GmbH gegründet.

„Highlight“ des Geschäftsjahres war das Umsatzplus von 40 Prozent in China, erklärte Glock. Großen Anteil daran hätten gewerbliche Klimatisierungslösungen gehabt, in diesem Bereich hat Bosch Thermotechnik über ein Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Midea seine Angebotspalette erweitert, unter anderem auch mit Luftreinigungsgeräten.

Ein ganz neuer Markt sei der Iran für sein Unternehmen, sagte Glock. Er gehe davon aus, dass der Staat in Vorderasien schon 2021 zu den fünf größten Heiztechnikmärkten der Welt zählen wird. Großes Potenzial misst der Vorstandschef auch der strombasierten Warmwasserbereitung in den USA, Australien und Neuseeland bei.

40 Millionen Euro teure Gießereierweiterung soll im Juli zusammen mit Buderus Guss eingeweiht werden

Vorgestellt auf der ISH hat Glock zusammen mit seinen Vorstandskollegen Thomas Bauer und Dr. Henrik Siegle auch einen Heizungs-Konfigurator im Internet. Der Endkunde gibt nur einige Informationen zu seinem Haus oder zu seiner Wohnung ein und kann mit wenigen Klicks in zwei Minuten ein Angebot für eine neue Heizung anfragen. Die Informationen werden von Bosch Thermotechnik an einen qualifizierten Fachpartner weitergeleitet, der innerhalb von 24 Stunden Kontakt mit dem Endkunden aufnimmt und dann zeitnah ein Angebot erstellt.

Bosch Thermotechnik beschäftigt weltweit rund 13 400 Mitarbeiter, am Verwaltungssitz in Wetzlar sind es etwa 450, im Bosch-Industrie-Park in Lollar weitere 1400. Für Juli ist in Lollar die Einweihung der Gießereierweiterung geplant. Dafür investiert Bosch 40 Millionen Euro. Nach Kessel- und Kundenguss werden in der Gießerei nun auch Bremsscheiben hergestellt in Kooperation mit der Buderus Guss GmbH in Breidenbach, die ebenfalls dem Bosch-Konzern angehört. 100 neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen.