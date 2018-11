So weit bequeme Schuhe tragen

Die Erfolgsgeschichte des heute 52-Jährigen Frohnhäusers begann 1991 in seinem Elternhaus im Dillenburger Stadtteil Frohnhausen auf einer Fläche von gerade einmal 35 Quadratmetern. Sein inzwischen verstorbener Vater Karl, ebenfalls Schumacher, half seinem Sohn bei Bedarf.

Im Jahr 2004 zog Hartmann mit „Sack und Pack“ in das Industriegebiet „Auf der Langaar“ südlich seiner Heimat, wo ihm seit dieser Zeit 500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Im Jahr 2010 expandierte das Unternehmen weiter und bezog in Eschenburg-Hirzenhain zusätzlich 2000 Quadratmeter, auf denen sich eine große Werkstatt mit Ladengeschäft und Verwaltungsgebäude befindet. Sohn Daniel tritt bereits in die Fußstapfen des Vaters und ist im Unternehmen auch als Geschäftsführer tätig.

Jüngstes Kind der Hartmanns ist die ebenfalls in Frohnhausen beheimatete „Mio-Sportakademie“ mit Geschäftsführer Philipp Gonschorek. Dort werden in einem Diagnostik- und Bewegungslabor Bewegung und Gang analysiert und so Beschwerden im Alltag und im Sport erkannt. Dafür arbeiten in Frohnhausen fünf Sportwissenschaftler. „Die „Mio-Sportakademie“ analysiert, und „Hartmann Orthopädie + Sport“ optimiert die Fußstellung und den Bewegungsablauf mit entsprechenden orthopädischen Lösungen“, beschreibt der Firmengründer den Weg, den die Kunden gehen. „Die Vorsorge bei Kindern liegt uns besonders am Herzen. Hier fangen wir immer mit einer Untersuchung des Gangbildes an“, sagt Matthias Hartmann. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden bei Bedarf – zusammen mit einem Befundbogen – auch an den behandelnden Arzt weitergeleitet.

Seit 2007 befasst sich der 52-Jährige mit Sicherheitsschuhen. Einlagen, die in solchen Schuhen getragen werden, müssen nach einer DIN-Norm eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, damit der Arbeitnehmer bei einem Unfall seinen Versicherungsschutz behält. „Bei einer zu dicken Einlage besteht die Gefahr, dass der Fuß eingequetscht wird“, beschreibt der Unternehmer das Problem: „Zur damaligen Zeit gab es dafür keine Lösung“. Bei einer Arbeitsschutzmesse in Düsseldorf knüpfte er erste Kontakte zu Sicherheitsschuhfirmen. „Inzwischen sind unsere Einlagen für über 2000 verschiedene Sicherheitsschuh-Modelle von über 50 Herstellern zertifiziert“, erzählt Hartmann. 2010 ging die Werkstatt in der Hirzenhainer Schelde-Lahn-Straße in Betrieb. Dort werden mehrere Tausend Einlagen pro Jahr produziert. Die „Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH“, beliefert über 2.500 Orthopädie Fachbetriebe in Mittel- und Nordeuropa, Italien, Portugal und Skandinavien. Um Kunden, wie zum Beispiel die orthopädischen Fachbetriebe, immer auf dem Laufenden zu halten, bietet die „Mio-Sportakademie“ ein entsprechendes Schulungsprogramm an.

In Berlin laufen die Mitarbeiter der Straßenreinigung auf Einlagen „Made in Hirzenhain“

Es gibt zwei registrierte Marken: „Miosol“ für Freizeit-, Sport- und Businessschuhe und „Secosol“ für Sicherheitsschuhe. Während Matthias Hartmann in den Anfängen die Einlagen noch mit der Hand in die richtige Form brachte, werden diese heute per Computer konstruiert und mit einer (CAD)-Fräse individuell gestaltet.

Wie unterschiedlich die Anforderungen allein für „Miosol“-Einlagen sind, beschreibt Matthias Hartmann anhand von zwei Sportarten: „Bei einem Läufer ist die Vorwärtsbewegung dominant, während ein Tennisspieler auf dem Sandplatz oft seitlich in Richtung Ball rutscht und deshalb dafür einen größeren Halt benötigt.“

„Secosol“ ist beispielsweise (in der Arbeitswelt) auch auf den Straßen der Bundeshauptstadt Berlin unterwegs. Hartmann, der auch Beratungstage mit Fußvermessung anbietet, hat dort die Städtereinigung ausgestattet: „Die Mitarbeiter laufen 15 bis 20 Kilometer pro Tag – das ist wie Leistungssport.“

Zu Matthias Hartmann kommen auch zahlreiche Leistungssportler – oder er zu ihnen. Angefangen hatte dies, berichtet der Schumachermeister mit einem Lächeln, im Jahr 1993. Der talentierte Hobbyfußballer hatte bei einem Probetraining beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt den Masseur kennengelernt. Als er wenig später im Radio hörte, dass der Spieler Anthony Yeboah aufgrund von Zehenproblemen für das nächste Spiel auszufallen drohte, rief er den Masseur an: „Ich kann euch helfen!“ Nachmittags hat er den Schuh des Profifußballers umgebaut und auf dem Platz getestet. „Es hat geklappt“, erinnert sich Hartmann.

Mittlerweile kommen Sportler aus ganz Europa nach Frohnhausen. Darunter sind mit der 3000-Meter-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Dillenburg) und dem Freiburger Profifußballer Luca Waldschmidt (Frohnhausen) auch zwei heimische Spitzensportler. Bei den letzten vier Olympischen Spielen liefen zwischen neun und 20 Sportler mit Einlagen oder Spikes „Made in Frohnhausen“. Alternativ besuchen Matthias Hartmann oder seine Kollegen an festen Terminen Vereine – überwiegend aus den Disziplinen Leichtathletik und Fußball.

Für Matthias Hartmann ist der Kontakt zu den Spitzensportlern für seine Arbeit äußerst wichtig: „Von den Leistungssportlern lernen wir viel. Wir bekommen ein schnelles Feedback und können dieses Wissen für unsere Kunden nutzen.“

Matthias Hartmann, der erneut expandieren möchte, plant in naher Zukunft den Ausbau der Untersuchungsräume sowie des Bewegungslabors: „Dadurch können wir noch weitere Diagnosemethoden anbieten.“.

Belassen will der 52-Jährige sein Sortiment im „Sportshop Endspurt“. Dadurch hat der Kunde die Möglichkeit, im Anschluss an die Fuß- und Laufanalyse, direkt den passenden Schuh auszuwählen. „Für uns bedeutet das, im wahrsten Sinne des Wortes, „Bewegung Erleben“, so Hartmann.