Sonnags-Allianz sieht sich beschimpft

Bündnissprecher Martin Mohr (KAB-Bezirkssekretär) weist Äußerungen des CDU-Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Kreistags Limburg-Weilburg, Landtagsabgeordnete Joachim Veyelmann, „in aller Schärfe zurück“, wie das Bündnis mitteilt.

Veyhelmann hatte sich nach der Absage des verkaufsoffenen Sonntags vor zwei Wochen zu Wort gemeldet. Er halte das Thema „Sonntagsöffnung“ nicht für „Glaubenskriege“ geeignet, wie er damals mitteilte. „Vielmehr bedarf es dringend einer Versachlichung der Diskussion“, sagte der Landespolitiker. Der arbeitsfreie Sonntag habe unbestritten eine besondere und herausgehobene Stellung im Grundgesetz. Trotzdem gebe es schon die Möglichkeit, bis zu vier Sonntage für die Öffnung von Geschäften zu genehmigen. Er fordert eine ergebnisoffene Prüfung, ohne Polemik.

„Anscheinend geht der Cityring – mit Billigung der Stadtverwaltung – davon aus, dass der Einzelhandel in Limburg ein rechtsfreier Raum sei, und zeigt sich empört darüber, dass ihm das streitig gemacht wird“, prangert KAB-Bezirkssekretär Martin Mohr. „Und unter dem Etikett der Beschimpfung von Katholischer Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und der Gewerkschaft Verdi und der Unterstellung von Doppelzüngigkeit und Glaubenskriege hervorrufen zu wollen wird durch den Landtagsabgeordneten Joachim Veyelmann (CDU) in Wirklichkeit das Recht als staatliche Institution angegriffen“, urteilt Mohr im Namen der Allianz.

„Dieses Vorgehen verkennt oder ignoriert die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland“, so Mohr weiter. Einen „verkaufsoffenen Sonntag“ gebe es darin überhaupt nicht; es gebe ihn lediglich im Weltbild von Menschen, denen andere „Werte“ wichtiger seien.

„In der grundlegenden Verfasstheit unserer Gesellschaft gibt es dagegen den staatlich garantierten Schutz des arbeitsfreien Sonntags

Mohr erklärt weiter: „Gemäß dieser staatlichen Ordnung und in der bundeseinheitlichen Rechtsprechung dazu gilt in höchster Rechtsklarheit, dass auch durch kommunale Behörden, die auf der Grundlage des hessischen Ladenöffnungsgesetzes über ausnahmsweise sonntägliche Verkaufsöffnungen zu entscheiden haben, diese Grundsätze zwingend einzuhalten sind.“

Konkurrenz aus Internet sei kein Grund

Eine ausnahmsweise Sonntagsöffnung könne nicht gerechtfertigt werden durch ein „wirtschaftliches Umsatzinteresse von Verkaufsstelleninhabern“, etwa dem Wettbewerb mit dem Internet, verkaufsfördernde Imagepflege oder Kundengenerierung. In den zurückliegenden Jahren hätten Stadtverwaltungen – auch in Hessen – regelmäßig gegen ihre Verpflichtung zur rechtmäßigen Entscheidung über beantragte Sonntagsöffnungen verstoßen. Im Interesse einer falsch verstandenen Wirtschaftsförderung hätten sich in vielen Kommunen sogar der Brauch herausgebildet, in Absprache zwischen Stadtverwaltung und örtlichem Einzelhandel „verkaufsoffene Sonntage“ zu veranstalten, zu denen dann ein Fest oder ein Markt als „Alibi-Anlass“ für eine notwendige Ausnahmegenehmigung gesucht oder kreiert wurde. Diese Städte hätten ihrem örtlichen Einzelhandel auf solche Weise vorgegaukelt, es gebe einen irgendwie gearteten Anspruch, als sei es „völlig normal“, sonntags mal zu öffnen – schließlich doch nur vier mal im Jahr. „So mancher Autofahrer möchte auch, wenn er es eilig hat oder einfach weil es Spaß machen könnte, ,nur vier mal im Jahr’ bei Rot über die Ampel oder mit 100 durch die Stadt fahren“, sagt Mohr zynisch. (red)