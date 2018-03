Sozialplan für Rittal in Herborn vereinbart

Am Freitagnachmittag verbreiteten die Unternehmenssprecherinnen Regina Wiechens-Schwake und Dr. Carola Hilbrand eine Pressemitteilung. Darin hieß es: „Nach dem bereits 2016 abgeschlossenen Interessenausgleich wurde nach langen und sehr intensiven Beratungen heute erfolgreich der Sozialplan für das zu schließende Produktionswerk in Herborn abgeschlossen.“ Für die zu schließenden Werke in Burbach, Rennerod und Wissenbach sowie für die Veränderungen im Werk Hof waren bereits Einigungen erzielt worden.

Betriebsrat war bisher nicht zu erreichen

„Die Regelungen des Sozialplans beinhalten neben den Abfindungszahlungen etwa Regelungen für Entfernungspauschalen, Überbrückungsregelungen, die Anerkennung von Beschäftigungsjahren bei Standortwechseln sowie Verdienstsicherungsvereinbarungen“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Zusätzlich stellt Rittal den ausscheidenden Mitarbeitern eine Transfergesellschaft zur Verfügung. Diese Transfergesellschaft hat die Aufgabe, diese Mitarbeiter zu qualifizieren und in neue Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln.“

Susanne Seibert, die Vorsitzende des RWG-Betriebsrats, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Gleiches galt für Hans-Peter Wieth, den Ersten Bevollmächtigten der IG-Metall-Verwaltungsstelle Herborn, die sich bereits für die Interessen der Rittal-Belegschaft stark gemacht hatte.

Laut dem Wetzlarer Rechtsanwalt Dr. Walter Woeller, der den RWG-Betriebsrat im vergangenen Jahr bei einem Rechtsstreit mit der Unternehmensleitung vor dem Arbeitsgericht in Gießen vertreten hat, will sich die IG Metall am kommenden Montag zu dem Sozialplan äußern.

Loh dankt für „harte Verhandlungen“

Hintergrund des bisherigen, auch vor dem Arbeitsgericht ausgetragenen Streits war, dass der Gesamtbetriebsrat der Firma Rittal einen Sozialplan für alle von Werksschließungen betroffenen Mitarbeiter ausgehandelt hatte. Der RWG-Betriebsrat hatte jedoch separat verhandelt und ein für die in Herborn Beschäftigten besseres Ergebnis erzielt, beispielsweise höhere Abfindungen als für die Mitarbeiter der anderen Werke. Rittal baut derzeit in Haiger ein neues Werk, was zu den Schließungen beziehungsweise Veränderungen in den anderen Werken des Unternehmens führen wird.

In ihrer Pressemitteilung zitieren die Sprecherinnen Firmenchef Friedhelm Loh unter anderem wie folgt: „Ich bin dankbar, dass wir uns jetzt ausschließlich auf unsere Zukunft konzentrieren können. Die Herausforderungen, denen wir uns stellen, sind Chancen, deren Erfolg über die Zukunft der Mitarbeiter, der Unternehmen und der Menschen in der Region maßgeblich entscheidet. Ich bedanke mich bei den Betriebsräten für die harten, aber letztendlich zielorientierten Verhandlungen.“ (red)