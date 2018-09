Stadt begrüßt Einigung, bleibt aber skeptisch

Im vergangenen Jahr war es bereits schon einmal zur Vergleichsunterzeichnung gekommen, so Jörg Leidecker, Erster Stadtrat und damit Vertreter von Bürgermeister Frank Inderthal (SPD). Dieser Vergleich war beim Bundesverkehrsministerium in Berlin 2017 abgelehnt worden. Jetzt schöpfe die Stadt Solms neue Hoffnung, dass der Ausbau der B 49 bald in Angriff genommen werden könne. Leidecker wies aber darauf hin, dass die Einigung mit dem Land noch keine Einigung mit dem Bund bedeute. „Ich sehe das noch sehr kritisch, gerade nachdem die Verhandlungen beim letzten Vergleich geplatzt waren“, sagte Leidecker auf Nachfrage. Aus seiner Sicht, stehe weiterhin eine Freigabe der entsprechenden Finanzmittel beim Bundesfinanzministerium in Berlin aus.

Hessen Mobil: Alle Zustimmungen liegen vor

Das stimmt so nicht, heißt es hingegen bei der Straßenbaubehörde Hessen Mobil, die den Ausbau für den Bund, der Träges des Vorhabens ist, umsetzt. „Es liegen alle Zustimmungen aus Bund und Land vor“, sagte eine Sprecherin am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Baumaßnahme werde nun zunächst europaweit ausgeschrieben. Das dauert voraussichtlich ein Jahr. Weitere zwei Jahre müssten dann für den Ausbau des Teilabschnitts eingerechnet werden, erklärte die Sprecherin.

Die erzielte Einigung werde laut Stadtrat Leidecker für Oberbiel vier Verbesserungen bringen. Zum einen könne die 2014 fertig gestellte Brücke dann in Dienst genommen werden. Dies bedeute für die Oberbieler eine einfachere Anbindung Richtung Wetzlar. Die Strecke hin zur Anschlussstelle Solms/Braunfels entfalle.

Auch der öffentliche Nahverkehr werde verbessert. Derzeit wird nur eine von insgesamt vier Bushaltestellen in Oberbiel, einschließlich der Haltestation Altenberg, angefahren. Nach der Öffnung und dem Ausbau könne die marode Ortsdurchfahrt von Oberbiel dann früher als geplant, 2020/2021 instand gesetzt werden. Und viertens werde dann das 300 Meter lange fehlende Teilstück der Lärmschutzwand geschlossen, was den Anwohnern eine deutliche Lärmentlastung bringe.

Zum Dreh auf „Die Brücke ins Nichts“ war auch ein Filmteam des hr gekommen, das über die Einigung zwischen IBC Wälzlager und dem Bund berichten will. (lr/kel)