Stahlo sucht schon Personal in Gera

Das sagt Guido Spenrath. Der 49-Jährige ist Geschäftsführer der Stahlo Stahlservice GmbH & Co. KG, die vor allem für die Automobilindustrie bis zu 40 Tonnen schwere Rollen Stahlband – sogenannte Coils – bearbeitet. Das in der Nachbarschaft seit 2004 ansässige Unternehmen der Friedhelm-Loh- Group muss den derzeitigen Standort verlassen und sich an neuer Stelle ansiedeln und erweitern. Auf mehr als das Doppelte sollen Produktionsfläche und der Ausstoß wachsen. Die Zahl der Anlagen verdoppelt sich.

Derzeit werden bis zu 150 000 Tonnen Stahl im Jahr gepresst oder gespaltet. Ab nächstem Jahr sollen es 400 000 Tonnen sein.

45 Millionen Euro will das Unternehmen in Neubau und Maschinenpark investieren. In dem neuen Werk sollen statt der 75 später 115 Mitarbeiter tätig sein.

Bewerbungen seien schon eingegangen, erklärt Spenrath, der in diesem Jahr auch die ersten Einstellungen plant. Außerdem bildet das Unternehmen zur Zeit fünf junge Leute aus. (red)