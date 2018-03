Studium für beruflich Qualifizierte: Zwischenbilanz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Studieren ohne Abitur und ohne Berufserfahrung - das ist in Hessen seit gut einem Jahr möglich. «Insgesamt 235 Studierende profitieren derzeit von diesem Modellversuch», sagte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Seit dem Wintersemester 2016/17 können beruflich Qualifizierte einen gestuften Studiengang ergreifen - sowohl an Universitäten als auch an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Dafür müssen sie keine Prüfung ablegen und auch keine Berufserfahrung haben. Voraussetzung ist aber ein mittlerer Bildungsabschluss und eine dreijährige anerkannte Ausbildung mit einer Abschlussnote von mindestens 2,5.