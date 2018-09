Sucht – wie Profis damit umgehen

Die Begrüßung der Gäste, hierunter Ärzte, Pflegepersonal und Berater, übernahm der Ärztliche Direktor des Vitos-Klinikums Herborn, Prof. Dr. Matthias Wildermuth. Als Leiter der Klinik Rehberg, einer Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Herborn, beobachtet er, dass Kinder, die mit suchtkranken Eltern aufwachsen, häufig Co-abhängig sind und in dieselben Probleme geraten. Oder aber sie entwickeln sich zu den tragenden Säulen der Familie, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Dies werde aber ihrer kindlichen Entwicklung nicht gerecht. „Auch müssen wir aufpassen, dass diese Kinder nicht in die Rolle der Therapeuten schlüpfen“, berichtet er aus dem Klinikalltag. Prof. Dr. Ulrich Preuss sprach das komplexe Ursachengeflecht bei der Entstehung und Entwicklung einer Suchterkrankung. Dabei beleuchtete der Direktor der psychiatrischen Klinik in Herborn, welche Zeichen auf eine Abhängigkeit als Haupterkrankung hinweisen und welche Nebenerkrankungen bei einer Suchterkrankung auftreten.

Der Experte Dr. Georg Pieper, Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut am Institut für Traumabewältigung, berichtete über den Stellenwert der Supervision in der Suchtbehandlung und wie Mitarbeiter darin einbezogen werden könnten, ohne zu sehr in die Patientengeschichte hineingezogen zu werden.

Experten müssen sich vernetzen

Nach der Pause berichteten Mitarbeiter unterschiedlicher Professionen über ihre Anforderungen im Job-Alltag. „Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Konsequenzen wirken als stressminimierende Faktoren“, fasste der Geschäftsführer der Klinik Eschenburg, Dr. Thomas Klein, in seinem Vortrag zusammen und betonte: „Wenn man sich dem Thema stellt, welche Belastungen die Arbeit mit suchtkranken Menschen hat, ist es wichtig, dass sich die Institutionen, die sie behandeln, gut miteinander vernetzen.“