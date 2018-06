Technologie trifft Tradition

Robert Dieter Rüspeler, Obermeister der Metall-Innung Lahn-Dill, sprach im „Steinernen Haus“ beispielsweise vom Drohneneinsatz statt Gerüst, von der digitalen Fotografie und dem mit ihr verbundenen technologischen Sprung für Sachverständige, Meister und Monteure. Der Einsatz dieser Technologien bedeute auch in traditionellen Handwerksberufen den Fortbestand. Mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober appellierte der Obermeister an seine Kollegen, bei Kontakten mit Vertretern der Parteien die Werte, für die das Handwerk stehe, anzumahnen. Wichtig sei, deutlich zu machen, dass bei der Vergabe öffentlicher Aufträge das heimische Handwerk angemessen einbezogen werde. Nur eine Politik im Sinne des Mittelstands und damit auch des Metallhandwerks gewährleiste den Fortbestand regionaler Strukturen, die auch abseits konjunktureller Hochphasen Bestand haben. Dass das Handwerk schon seit fast einem Jahrzehnt in einer außergewöhnlich lang andauernden konjunkturellen Hochphase agieren könne, sei sehr erfreulich, aber nicht die Regel. Auch andere Zeiten würden wieder kommen. „Als handwerkliche Arbeitgeber tragen wir zu einer stabilen und gesunden Region bei“, so Rüspeler.

Ganz oben auf der Prioritätenliste des Handwerks stehe die Sicherung der Fachkräfte. Das beginne bereits bei der Ausbildung, wo verstärkt junge Flüchtlinge und Migranten ins Blickfeld rückten. Gerade dort leiste das Handwerk „sehr gute Vorarbeit“ und lege ein beispielhaftes Engagement an den Tag. Die Sprachförderung sei der Schlüssel zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Dabei sei vor allem die Politik gefragt.

Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Mitgliedsbetriebe in der Metallinnung Lahn-Dill im Jahr 2017 um zwei auf 37 ordentliche Mitglieder angewachsen, hinzu kommt ein Gastmitglied. Auch bei der Ausbildung meldet die Innung stabile Zahlen. In allen vier etwa gleichstarken Lehrjahren zusammengenommen werden in den Metallhandwerksbetrieben an Lahn und Dill zusammen 58 junge Menschen zum Metallbauer ausgebildet. Von insgesamt 19 Teilnehmern an den Gesellenprüfungen des Jahres 2017 (Winter- und Sommerprüfung) haben 16 das angestrebte Ziel „Gesellenbrief“ erreicht. Dennoch waren es im Rahmen der Innungsversammlung die Berufsschullehrer, die den Zeigefinger warnend erhoben.

Hessenweit einheitlicher Prüfungstermin hätte dem Handwerk geholfen

Insgesamt sei die schulische Leistung der Lehrlinge bedenklich. Nicht nur, aber auch im Blick auf die junge Flüchtlinge, die eine Lehre beginnen wollen, sollte die „Light-Variante“ der Ausbildung zum „Fachpraktiker für Metallbau“ mit verstärkter Ausrichtung auf die Praxis vermehrt ins Auge gefasst werden, schlagen die Berufsschullehrer vor.

Leider hätten auch die Bemühungen um einen hessenweit einheitlichen Gesellenprüfungstermin mit gleichen Voraussetzungen für alle nicht zum Erfolg geführt, „weil in der Praxis nicht umsetzbar“, bedauerte Berufsschullehrer und Prüfungsausschussmitglied Stephan Bach von den Gewerblichen Schulen Dillenburg.