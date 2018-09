Viel Energie in die Zukunft stecken

Damit der Erfolg der Bosch-Heizsparte langfristig Zukunft hat, wurden in den vergangenen Monaten unter den neuen Werkleitern Hakan Konyar und Rick Hilcher Eckpunkte für eine Strategie für die Zeit über das Jahr 2023 hinaus entwickelt. Am Ende soll unter Einbeziehung der rund 1500 Mitarbeiter am Standort ein Fahrplan mit konkreten Zielen, Perspektiven und Prioritäten für Entwicklung bis Produktivität festgelegt werden.

Der 48-jährige Maschinenbauer Konyar war zuletzt fünf Jahre lang für Bosch in Ungarn tätig. Seit 1. März hat er als Nachfolger von Andreas Chiari die Standortleitung in Lollar, dazu die technische Leitung für die Fertigung von Heizkesseln und Regelgeräten. Rick Hilcher ist seit April Werkleiter beim Tochterunternehmen Bosch KWK Systeme GmbH, das mit rund 220 Mitarbeitern Blockheizkraftwerk-Anlagen für Bio- und Erdgas im Leistungsbereich von zwölf Kilowatt bis zwei Megawatt sowie Batteriespeicher herstellt. Zuvor arbeitete der 37-jährige promovierte Maschinenbauer mit Wohnsitz in Madrid fünf Jahre lang für Bosch in Shanghai.

Gemeinsames Ziel von Konyar und Hilcher ist es nun, den Standort Lollar voranzubringen. In die Zukunftsvisionen und -strategien stecken sie deshalb viel Energie, sagten sie.

Die Ausgangssituation ist gut. Ausgerechnet vom Niedrigkostenstandort Braga in Portugal werden demnächst drei zusätzliche Produktionslinien für Leiterplattenbestückung und Bedieneinheiten für die Bosch-Boiler und -Kessel an den Hochkostenstandort Lollar verlegt. 800 000 Euro werden dafür in neue Maschinen investiert. „Für uns ist das eine tolle Sache“, sagte Konyar und sprach von einem weiteren „Zukunftsprodukt“ für Lollar und einem Volumenzuwachs um 35 Prozent. Lollar werde damit seine Position in diesem Bereich ausbauen.

Drei Produktionslinien werden vom Niedrigkostenstandort Portugal an Lahn und Lumda verlegt

Seit 55 Jahren werden in Lollar Leiterplatten bestückt und Regelgeräte und Module für die Steuerung von Heizungs-, Warmwasser- und industriellen Großanlagen gefertigt – auch die Touchscreen-Regler für das Smart-Home-System von Bosch. Die höheren Produktionskosten hierzulande sollen laut Konyar durch Produktivitätssteigerungen wettgemacht werden – weitestgehend mit dem vorhandenen Personal, sagte der Standortleiter. Zusätzlich rechne man derzeit mit rund 20 neuen Arbeitsplätzen. Überdies habe Bosch Thermotechnik nach Verhandlungen mit dem Betriebsrat eine Übernahmegarantie für alle Auszubildenden in den Jahren 2017 bis 2019 unterzeichnet. Alle würden in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen. Aktuell werden in Lollar 55 Elektroniker, Gießereimechaniker, Mechatroniker und Industriemechaniker ausgebildet.

Aufmerksam werde bei Bosch Thermotechnik auch die Diskussion über das Ende der fossilen Brennstoffe und die Frage verfolgt, wohin es technisch künftig gehen wird, berichtete Hilcher. Denn bei der Ersatztechnologie will das Unternehmen vorn dabei sein und ebenfalls an Lahn und Lumda fertigen. Ebenfalls eine weiterhin positive Entwicklung verspreche man sich im Produktbereich Kaminöfen und Kamineinsätze.

Der Standort Lollar hat eine lange Tradition, die auf die Gießereigründung im Jahr 1854 zurückgeht. Seitdem hat sich vieles verändert, das hochmoderne Werk ist heute nicht nur größter Produktionsstandort der Bosch Thermotechnik GmbH, in dem bislang schwerpunktmäßig Gussheizkessel hergestellt werden, sondern es ist ein regelrechter Industriepark entstanden.

Seit Juni 2015 wird die Gießerei als eigenständige Robert Bosch Lollar Guss GmbH geführt. Bis 2018 investiert Bosch insgesamt rund 40 Millionen Euro in die Gießerei. Ein wesentlicher Teil wird durch den Kooperationspartner Buderus Guss GmbH in Breidenbach getragen. Gemeinsam werden Bremsscheiben gefertigt. Die Erweiterung des bisherigen Produktportfolios um Gussglieder und Kunstguss wird bei Bosch als wesentlicher Beitrag zur Zukunftssicherung gesehen. 2016 wurden zwei neue Tiegelöfen, die Erweiterung einer Formanlage und eine verkettete Durchlaufanlage in Betrieb genommen. Im laufenden Jahr haben die ersten Fertigungseinrichtungen zur Bremsscheibenherstellung ihre Produktion aufgenommen.

Traditionsprodukt sind in Lollar die bodenstehenden Heizkessel, darunter Öl-Brennwertkessel. Die Rahmenbedingungen dafür sind exzellent. Der deutsche Markt für Öl-Brennwerttechnik ist 2016 um elf Prozent gewachsen. Mehr als fünf Millionen veraltete Ölheizungen müssen bundesweit ausgetauscht werden.

Auch das Ersatzteil-Zentrallager der Bosch Thermotechnik befindet sich auf dem Werksgelände. Auf einer Fläche von rund vier Fußballfeldern lagern 35 000 verschiedene Ersatzteile für mehr als 40 Ländermärkte.

In der 2009 eröffneten Buderus-Akademie werden jährlich rund 1000 Handwerkspartner in 1000 Kursen geschult.

Jüngste Gesellschaft in Lollar ist die Bosch Smart Home GmbH, die mit einem Team von 20 Mitarbeitern einen Teil des Smart-Home-Komponentengeschäfts koordiniert.