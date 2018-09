Viessmann Group baut digitales Angebot aus

Das Unternehmen ist spezialisiert auf herstelleroffene Smart-Home-Lösungen und bietet Partnern in der Industrie eine Plattform, um unterschiedliche Produkte über eine einzige App zu vernetzen. Die wibutler GmbH ist im Jahr 2012 entstanden und beschäftigt zurzeit 26 Mitarbeiter.

Standort Münster soll gestärkt werden

Das Ziel von Viessmann ist es nach Firmenangaben, neben dem Betrieb der wibutler Plattform das digitale Angebot weiter auszubauen und durch Services zu ergänzen, die mit der wibutler Hard- und Software möglich sind. „Auf diese Weise soll die komplette Wertschöpfungskette eines Gebäudes nachhaltig und digital verbessert werden“, schreibt Viessmann in einer Pressemitteilung. Mit den beiden Venture-Capital-Fonds Vito Ventures und Vito One investiert Viessmann zusätzlich in diesen zukunftsorientierten Energy-Tech-Bereich.

Der wibutler Standort Münster werde durch die Übernahme langfristig gestärkt, heißt es weiter, Management und Arbeitsplätze bleiben erhalten. „Mit dem Engagement für wibutler ergänzen wir unser Viessmann Komplettangebot im zukunftsträchtigen Smart-Home-Bereich“, sagt Karlheinz Reitze, verantwortlich für den Viessmann Geschäftsbereich PV+E-Systeme. „Auf diese Weise bauen wir unsere Systemkompetenz weiter aus und treiben mit dem Handwerk die Entwicklung smarter Haustechnik voran.“

Die wibutler GmbH erhofft sich ihrerseits Auftrieb fürs Geschäft: „Mit der Beteiligung von Viessmann setzen wir unseren 2017 begonnenen Refokussierungs- und Sanierungsprozess fort“, sagt Geschäftsführer Michael Jüdiges. Viessmann bringe eine hohe Kompetenz sowie Finanzkraft mit und wolle die Marke und das Unternehmen weiterentwickeln. „Dieses strategische Interesse ist der wichtigste Baustein für eine erfolgreiche Zukunft der wibutler GmbH“, ergänzt CFO Sascha Weiß.

Die Viessmann Group ist einer der international führenden Hersteller von Energiesystemen. Das 1917 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 12 000 Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt 2,37 Milliarden Euro (2017). 55 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland. Im Jahr 2018 hat mit Maximilian Viessmann die vierte Generation der Familie die Führung des Unternehmens übernommen. (red)