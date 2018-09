Viessmann beteiligt sich an Etherma

Das in zweiter Generation geleitete Familienunternehmen ist seit 35 Jahren als eines der führenden Unternehmen mit Elektroheizsystemen auf dem Markt aktiv. Etherma erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 85 Mitarbeitern einen zweistelligen Millionenumsatz.

Standort in Salzburg

„Der Etherma Standort Salzburg mit der dort beheimateten Produktion wird durch die Beteiligung gestärkt, weil Wachstumspotenziale nun noch besser ausgeschöpft werden können“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Markenname Etherma und die Selbständigkeit des Unternehmens blieben erhalten.

Ziel der Beteiligung an der Firma, die ihren Hauptsitz in Henndorf am Wallersee hat, ist laut Viessmman, das eigene Angebot zu komplettieren. „So gehören nun nicht nur elektrische Fußbodenheizungen, sondern auch Infrarotwärmesysteme und Direktheizgeräte sowie die entsprechende Regelungstechnik zum Produktportfolio – in naher Zukunft auch Frostschutzheizungen und Rohrbegleitheizungen“, so die Allendorfer Firma..

„Wir haben uns sehr gefreut, dass Viessmann bereits vor etwa einem Jahr mit der Idee einer Kooperation an uns herangetreten ist“, sagt Thomas Reiter, „wir sehen in dieser Verbindung eine Win-Win-Situation“. Reiter ist gemeinsam mit dem Niederländer Bas Spekreijse Gesellschafter von Etherma. Als Geschäftsführer steht Thomas Reiter in zweiter Generation in der Verantwortung für das Unternehmen. Er sagt: „Etherma erhält die Möglichkeit, schneller zu wachsen, Viessmann kann gemeinsam mit Etherma den wichtigen Markt des elektrischen Heizens betreten.“

Wie bei vergleichbaren Beteiligungen in den vergangenen Jahren ist das Ziel, das weltweite Vertriebsnetz der Viessmann Group mit der Kernkompetenz des neuen Partnerunternehmens zu verbinden, um so noch schnelleres Wachstum zu erzielen. (red)