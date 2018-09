Von der Schule ins Stahlwerk

In dem Unternehmen, das seit 2012 zum finnischen Konzern Outokumpu gehört, wurden die 22 Gymnasiasten des bilingualen Zweigs vom europäischen Betriebsratsvorsitzenden, Ralf Heppenstiel, begrüßt.

Stahl aus Dillenburg ziert die Fassaden von Gebäuden in der ganzen Welt

Kompetent und spannend erläuterte er die Geschichte der 1959 gegründeten "Stahlwerke Südwestfalen AG".

Faszinierend fanden die Schüler die Bearbeitung der "Endlos-Stahlbänder" durch "Blankglühen" bei Temperaturen von über 1000 Grad, im Ofen des weithin sichtbaren, über 70 Meter hohen Turms. Heppenstiel berichtete, dass Dillenburger Stahl die Gebäudefassaden in der ganzen Welt ziere.Gut informiert wurden die Holderbergschüler in zwei Gruppen, geführt von Peter Bruns und Torsten Schneider, durch die einzelnen Abteilungen geleitet. In der Lehrwerkstatt konnten sie den Azubis über die Schulter schauen. (red)