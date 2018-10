W3+ Fair / Convention 2019 kommt

Hightech Vorbereitungen für die Fachmesse für Optik, Elektronik und Mechanik sind in vollem Gange

Ob großes oder kleines Unternehmen, auf der W3Fair+Convention, der fachübergreifenden Netzwerkmesse für Optik, Elektronik und Mechanik in Wetzlar, präsentieren sich alle Aussteller auf nahezu baugleichen Messeständen. (Foto: W3+ FAIR 2017 Wetzlar/ FLEET Events)

Wetzlar Die sechste Auflage der Netzwerkmesse W3+ Fair/Convention kündigt sich an: Am 25. und 26. Februar 2019 trifft sich die internationale Fachwelt erneut am Hightech-Standort Wetzlar, um über Zukunftstechnologien zu diskutieren.