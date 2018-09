Wasserpreis differiert massiv

In den teuersten Kommunen sind die Wasserpreise mehr als doppelt so hoch wie in den günstigsten. Burghard Loewe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn-Dill und Federführer für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK), appelliert an die Verantwortlichen in den Kommunen: „Nutzen sie die Möglichkeiten zur Kosteneinsparung, wie einen gemeinsamen Notdienst, eine gemeinsame Ersatzteilbevorratung, eine zentrale Steuerung der Anlagen bis hin zur gemeinsamen Nutzung von Brunnen und der Kooperation bei der Gebührenerhebung – um nur einige wenige Beispiele zu nennen.“

Breitscheid ist am günstigsten

Die Preisspanne zwischen einzelnen Städten und Gemeinden im IHK-Bereich ist enorm. So liegt Breitscheid als kostengünstigste Kommune beim Frischwasser bei 1,21 Euro je Kubikmeter und die teuerste Gemeinde, Siegbach im Lahn-Dill-Kreis, bei 2,97 Euro. Ähnlich große Preisspannen gibt es beim Abwasser: Haiger als kostengünstigste Kommune verzeichnet einen Kubikmeterpreis von 1,95 Euro und Greifenstein als teuerste Gemeinde von 3,94 Euro. Die Wasserkosten der Unternehmen im Bereich der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill fallen damit sehr unterschiedlich aus.

Der aktuelle Frisch- und Abwassermonitor der IHK ist im Internet unter der Adresse www.ihk-hessen.de/themen/umwelt/wassermonitor/ abrufbar.