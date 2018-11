Weichen stellen für die Wirtschaft

Tilo Kramer hat diese Aufgabe vor zwei Jahren übernommen, zudem ist er für das Stadt- und Standortmarketing zuständig. Die städtische Wirtschaftsförderung sei aber keine „One-man-Show“, betont der 44-jährige Löhnberger. „Auch die Verwaltungsleitung, sprich der Bürgermeister sowie das Bauressort, oder das Gewerbeamt unterstützen die heimischen Firmen, wenn sie konkrete Anliegen haben“, macht Kramer deutlich. Es gebe in Sachen Wirtschaft viele Schnittstellen in der Verwaltung, wobei er auch als eine Art Moderator fungiere.

Eine klassische Aufgabe der Wirtschaftsförderung besteht darin, den Betrieben Flächen zur Verfügung zu stellen. Doch auf diesem Feld sind die Spielräume der Oranienstadt Dillenburg derzeit eingeschränkt. „Wir arbeiten aber gerade daran, in Manderbach ein neues Gewerbegebiet auszuweisen. Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr alle erforderlichen Flächen zu kaufen“, blickt der studierte Geograf nach vorn. Die Lage im Hellrain sei für Firmen attraktiv, Bundesstraßen und die Autobahn seien von dort schnell zu erreichen. Doch das Budget für den Grundstückserwerb ist eng. „Schließlich müssen wir die Flächen nach der Erschließung zu einem Preis anbieten können, der konkurrenzfähig ist mit den Angeboten im regionalen Umfeld“, erläutert Kramer, der schon in Weilburg, Einbeck, Schwelm und Hadamar Berufserfahrung sammeln konnte.

Eine schnelle Internetanbindung ist für die meisten Unternehmen von enormer Bedeutung

Wird das neue Gewerbegebiet Realität, will Dillenburg sich zusammen mit dem Landkreis auf der Immobilienmesse Expo Real präsentieren und für die Oranienstadt werben. Weitere Hoffnungen der Stadt ruhen auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs. Die Bahn-Tochter DB Cargo würde dort gern ein Stahllogistikzentrum errichten und lässt daher eine Machbarkeitsstudie durchführen. An dieser Untersuchung wird sich die Stadt nun finanziell beteiligen. „Es geht hier vorrangig nicht um Arbeitsplätze, aber es wäre schön, wenn die seit Jahrzehnten brachliegende Fläche genutzt werden könnte“, unterstreicht Tilo Kramer. Für das Projekt spricht aus seiner Sicht auch, dass die Flächen des angrenzenden Gewerbegebiets Adolfshütte besser angeschlossen werden könnten. Regelmäßig führe die Stadt auch Gespräche mit den ortsansässigen Firmen, wie diese unterstützt werden könnten. „Wenn zum Beispiel ein Unternehmen für die Expansion ein Nachbargrundstück benötigt, was ihm noch nicht gehört, dann helfen wir nötigenfalls auch beim Erwerb der Fläche, indem wir mit dem Eigentümer reden“, so Kramer. Ebenso bemühe sich die Stadt, das Planungsverfahren zur Schaffung von Baurecht so schnell wie möglich umzusetzen. „Eine Verkürzung dieser Zeiten kann für die Firmen bares Geld bedeuten“, betont er.

Von enormer Bedeutung für die meisten Unternehmen sei eine schnelle Internetverbindung. Daher setze sich Dillenburg auch für einen möglichst flächendeckenden Breitbandausbau ein. „In diesem Bereich können wir mit den Großstädten gleichziehen. So wird ein standortunabhängiges Arbeiten für die Firmen möglich“, sagt Kramer.

Wer sich selbstständig machen will, darf sich auch an ihn wenden. „In Sachen Existenzgründung oder Fördermittel kann ich zumindest eine Eingangsberatung anbieten und dann an die Experten weiterleiten, die es zum Beispiel bei der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer gibt.“ Hier übernehme die Stadt lediglich eine Art Plattformfunktion.

Bei den Steuerhebesätzen sind der Kommune aufgrund der zum Schutzschirm des Landes Hessen beschlossenen Vorgaben noch die Hände gebunden. „Aber die Stadtverordnetenversammlung kann bei entsprechender Kompensation andere Entscheidungen treffen und über die Senkung der Hebesätze beraten, um attraktiver für Unternehmen zu werden“, erklärt Kramer. Bei den „weichen“ Standortfaktoren wie Kindergärten, Schulen, Gesundheitsvorsorge, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sieht der 44-Jährige die Oranienstadt recht gut aufgestellt. „Tatsächlich spielt das gerade für die Gewinnung hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte aus anderen Regionen heutzutage eine sehr große Rolle“, sagt Kramer. Zwar habe Dillenburg in diesen Bereichen ein quantitativ geringeres Angebot wie Frankfurt, Gießen oder Wetzlar, doch bemühe sich die Stadt, „die Lücken so gut wie möglich zu schließen und in Teilen auch auszubauen.“ In den Bereichen Kultur und Tourismus gebe es mittlerweile viele von der Kommune unterstützte Angebote und Veranstaltungen. Mit ihren Bibliotheken und Museen leiste die Stadt ebenfalls einen Beitrag für die Attraktivität Dillenburgs. Auch die Kooperation mit anderen Städten und Gemeinden in Verbänden wie dem Naturpark Lahn-Dill-Bergland trage Früchte. Eine Zusammenarbeit, gerade mit Herborn und Haiger, sei sinnvoll, meint Kramer und verweist auf den gemeinsamen Veranstaltungskalender, der auch alle verkaufsoffenen Sonntage in den drei Städten auflistet. „Wir stimmen uns rechtzeitig ab, damit sich möglichste keine größeren Veranstaltungen überschneiden und wir uns gegenseitig die Besucher wegnehmen.“