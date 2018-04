Wer füllt die 2000 offenen Jobs?

„Vor zehn Jahren haben wir uns gefragt, wie kriegen wir genügend Arbeit für die Leute, heute fragen wir, wie kriegen wir genügend Leute für die Arbeit“, sagt Landrat Wolfgang Schuster (SPD). „Diese offenen Stellen machen uns Sorgen.“ Und Kreis-Wirtschaftsdezernent Wolfram Dette (FDP) berichtet: „Es ist das Thema, das zurzeit alle Arbeitgeber bewegt.“ Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen klagten über fehlenden Nachwuchs. Und egal, ob Industrie, Handwerk oder Kliniken – mittlerweile werde überall Personal mit Prämien abgeworben.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill befragt seit Jahren ihre Mitgliedsunternehmen, was für diese die größten Zukunftsrisiken sind. Meist ging es um schlechte Straßen und zu lahmes Internet. Doch in den vergangenen Umfragen rückte ein Thema immer weiter nach oben, inzwischen sehen die Unternehmer das größte Risiko für die Zukunft ihrer Betriebe im Fachkräftemangel. Vor allem im Baugewerbe, in der Industrie und im Gastgewerbe.

Im Handwerk ist der Fachkräftemangel kein Zukunftsrisiko mehr, sondern längst angekommen. Kreis-Handwerksmeister Ralf Jeschke berichtet von Problemen insbesondere bei den Bäckern und Metzgern. Zuletzt hätten sämtliche Fleischereien im Lahn-Dill-Kreis gerade mal drei neue Azubis einstellen können.

Welche Initiativen gibt es im Kreis bereits gegen den Fachkräftemangel, welche sind noch denkbar? Im Arbeitsmarktbericht 2018 listet die Kreisverwaltung Antworten auf – passend zu den zehn Stellschrauben gegen den Fachkräftemangel, die Kommunalpolitiker (siehe Infokasten) zuvor identifiziert haben:

Frauenerwerbsquote

Die Ausgangslage: Die Erwerbstätigenquote der Frauen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen – von 42 Prozent in 2005 auf 51 Prozent in 2016. Grund sei aber vor allem die Zunahme an Teilzeit- und geringfügigen Beschäftigungen.

Wirtschaftsfördererin Meike Menn sieht teilzeitbeschäftigte Mütter als „stille Reserve“ im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Voraussetzung: eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es müsse also familienfreundliche Angebote geben. Vor allem müsse die Kindertagesbetreuung ausgebaut werden, durch Krippen- und Kita-Plätze. Und es brauche Angebote für Berufsrückkehrerinnen.

Beschäftigungsanteil von Menschen mit Behinderung

Derzeit sind im Lahn-Dill-Kreis rund 700 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Das sind zehn Prozent der gesamten Arbeitslosen. Ein weiteres Potenzial gegen den Fachkräftemangel.

Die Kreisverwaltung hat bereits in zwei Veranstaltungen in Wetzlar und Dillenburg für den Einsatz von behinderten Menschen in Unternehmen geworben und erklärt, wie Inklusion in den Betrieben funktionieren kann und welche finanzielle Förderung es gibt. Hier solle weiter Werbung gemacht werden, denn bei Unternehmen bestehe immer noch eine große Unsicherheit, Menschen mit Behinderung einzustellen.

Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern

Im Lahn-Dill-Kreis leben derzeit rund 4000 Asylbewerber und Zuwanderer. 800 sind arbeitslos gemeldet; elf Prozent der gesamten Arbeitslosen.

Der Arbeitsmarktbericht nennt die Voraussetzungen, wie diese Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden können: „Das Erlernen der deutschen Sprache und die berufliche Qualifikation für den deutschen Arbeitsmarkt werden die zwei wichtigsten Faktoren sein.“ Das geschehe bereits mit einer Vielzahl von Sprach- und Integrationskursen. Diese Angebote müssten bestehen bleiben. Außerdem müssten Berufsschulen und Handwerksbetriebe bei Praktika und Ausbildungen für Flüchtlinge unterstützt werden. Die Willkommenslotsen der IHK Lahn-Dill und Handwerkskammer Wiesbaden seien hier wichtige Ansprechpartner. Darüber hinaus müsse die Anerkennung von Berufsabschlüssen und beruflichen Kenntnissen erleichtert werden.

Duale Ausbildung

Die Zahl der der potenziellen Azubis nimmt ab. Zum einen aus demografischen Gründen, zum anderen streben immer mehr Schulabgänger ein Studium an.

Der Arbeitsmarktbericht setzt deshalb auf eine Stärkung der dualen Ausbildung (also die parallele Ausbildung bzw. das parallele Lernen in Betrieb und Schule). Er setzt auf mehr Öffentlichkeitsarbeit auf Messen und in den Schulen, auf Berufsorientierung bereits in den dritten und vierten Grundschulklassen, auf den Ausbau der Berufsschulen und auf Überzeugungsarbeit bei den Studenten der Technischen Hochschule Mittelhessen, nach dem Studium in der Region Mittelhessen zu arbeiten.

Arbeitspotenzial der über 60-Jährigen

Rund 1600 der insgesamt 7000 Arbeitslosen im Lahn-Dill-Kreis sind älter als 55 Jahre. Und sie haben ein hohes Risiko, langzeitarbeitslos zu bleiben.

Die Empfehlung in dem Bericht: Reformen müssten das vorzeitige Ausscheiden älterer Fachkräfte aus den Unternehmen verringern und den Zugang für ältere Menschen zum Arbeitsmarkt erleichtern. Innerhalb der Unternehmen sei eine „alterssensible Personalpolitik“ erforderlich, zum Beispiel durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und altersgerechte Arbeitsplätze. Zudem müssten Unternehmen verstärkt über die Möglichkeiten der Einstellung von potenziellen Arbeitnehmern der Generation 60plus informiert werden, denn noch bleibe das Potenzial der arbeitswilligen Älteren eher unberücksichtigt. Die Kreisverwaltung erwägt eine Veranstaltungsreihe, um – ähnlich wie beim Thema Inklusion von behinderten Menschen – gute Beispiele aus den Unternehmen bekannt zu machen.

Attraktivität von künftigen Mangelberufen

Eine fünf Jahre alte Studie hatte für den Lahn-Dill-Kreis einen Arbeitskräftemangel insbesondere im Bereich Pflege, Krankenhaus und Sozialdienstleistungen prognostiziert. Aktuell werden laut Bericht Handwerksberufe wie Bäcker, Fleischer sowie Fachverkäuferinnen in Bäckereien, Fleischereien und Konditoreien kaum noch nachgefragt. Bei den Verkehrsbetrieben fehlten Busfahrer, die in der Vergangenheit ihre Führerscheine kostenlos bei der Bundeswehr machen konnten. Gesundheitsdienstleister wie die Lahn-Dill-Kliniken versuchten durch eigene Konzepte zur Nachwuchsgewinnung im Wettbewerb um die Azubis ihre Chancen zu verbessern.

Der Bericht fordert, die Ausbildung müsse für Quereinsteiger erleichtert werden, beispielsweise für Studienabbrecher, für Flüchtlinge sowie für Frauen in frauenuntypischen Berufen. Und bereits in den Schulen müsse über die Bedeutung dieser Berufsgruppen informiert werden.

Schulabgänger ohne Abschluss

2016 verließen 202 Schüler aus dem Lahn-Dill-Kreis die Schule ohne Hauptschulabschluss. Meist holen aber die Hälfte dieser Schüler den Abschluss im folgenden Jahr nach. So bleibe insgesamt noch eine Quote von 1,5 Prozent der Schüler ohne Abschluss. Der Bericht hält eine weitere Reduzierung für schwierig, da es sich hierbei meist um persönliche Einzelfälle bzw. Abgänger aus Förderschulen handele.

Nachqualifizierung

An fast allen Berufsschulen im Lahn-Dill-Kreis können Jugendliche einen Hauptschulabschluss nachholen. Zudem gibt es seit dem vorigen Sommer in Dillenburg und Wetzlar die neue Schulform „Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung“. Für Jugendliche braucht es laut Arbeitsmarktbericht keine weiteren Angebote.

Für Erwachsene bieten Arbeitsagentur und Jobcenter Nachqualifizierungen für einen Berufsabschluss an.

Gründerdynamik

Die sicheren Jobs und der stabile Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis führten dazu, dass immer weniger Menschen den Sprung in die Selbstständigkeit wagten und Unternehmen gründeten. Andererseits biete die Region Mittelhessen mit über 70 000 Studenten großes Potenzial für Existenzgründungen. Was tun?

Es gebe schon konkrete Vorschläge: Zum einen solle eine digitale Gründerplattform geschaffen werden, als zentrale mittelhessische Anlaufstelle. Zum anderen soll die dritte Auflage des Startup-Weekends Mittelhessen vom 25. bis 27. Mai in Wetzlar stattfinden.

Weitere Möglichkeiten: das vergünstigte Bereitstellen von Produktions- und Büroräumen. Und im Handwerk die Bekämpfung der Schwarzarbeit, denn junge Gründer würden oft durch den harten Preiskampf mit unrechtmäßig handelnden Mitbewerbern abgeschreckt.

Verringerung des Auspendler-Überschusses

26,7 Prozent pendeln für ihre Arbeit in den Lahn-Dill-Kreis ein. 29,8 Prozent pendeln für einen Job aus dem Kreis aus. Unterm Strich steht ein Mehr an Auspendlern. Ihr Motto könnte sein: „Wohnen auf dem Land und Arbeiten in der Stadt“, so der Bericht. Zugleich gehe aber auch Wirtschaftskraft verloren, denn sie machten ihre Einkäufe meist am Arbeitsort. Gezielte Werbung zum Beispeil an Bahnhöfen und Ausfallstraßen könne Auspendler gegebenenfalls zu einem Arbeitsplatzwechsel und zu einem Job im Lahn-Dill-Kreis motivieren. So warb der Dillenburger Keramikhersteller Ströher mit einem großen Plakat: „Frankfurt: 104 Kilometer; Karriere bei Ströher: 0,2 Kilometer“.

Der Arbeitsmarktbericht für den Lahn-Dill-Kreis

Landrat Wolfgang Schuster (SPD), Kreis-Wirtschaftsdezernent Wolfram Dette (FDP) und die Wirtschaftsfördererin in der Kreisverwaltung, Meike Menn, haben den Arbeitsmarktbericht am Mittwoch vorgestellt. Den Kreistagsabgeordneten liegt er für deren nächste Sitzung am Montag, 16. April, vor.

Der Kreistag war auch Ausgangspunkt für das Thema. Er hat vor neun Monaten die Kreisregierung und somit die Verwaltung beauftragt, „Handlungsoptionen aufzuzeigen, die den Arbeitsmarkt des Lahn-Dill-Kreises im Hinblick auf die demografische Entwicklung zukunftsfähig machen“. Zehn Fragen formulierten die Abgeordneten:

Wie kann die Frauenquote erhöht werden?

Wie kann der Beschäftigungsanteil von Menschen mit Behinderung erhöht werden?

Wie kann die Eingliederung von Flüchtlingen und Zuwanderern in den Arbeitsmarkt verbessert werden?

Wie kann die Attraktivität der dualen Ausbildung verbessert werden?

Wie kann das Arbeitspotenzial der über 60-Jährigen genutzt werden?

Wie kann die Attraktivität von künftigen Mangelberufen, zum Beispiel in der Pflege, verbessert werden?

Wie kann die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss verringert werden?

Wie können Schulabgänger ohne Abschluss besser nachqualifiziert werden?

Wie kann die geringe Gründerdynamik verbessert werden?

Wie kann der Auspendler-Überschuss (mehr Menschen pendeln für Jobs aus dem Kreis aus, als in den Kreis ein) verringert werden?

Der Arbeitsmarktbericht ist die Antwort. Er basiert vor allem auch auf den Stellungnahmen von Kreishandwerkerschaft und IHK Lahn-Dill zu den zehn Fragen. (jli)

Der Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

Der Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis im Vergleich (Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar):

ARBEITSLOSE

(Jahresdurchschnitt)

2017: 7379 (Quote: 5,4 %)

2000: 9984 (7,9 %)

Höchstwert: 13 316 (10,1 %) im Jahr 2005

ARBEITSPLÄTZE

(Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also exklusive Beamte und Selbstständige)

2017: 92 107

2000: 81 595 (jli)