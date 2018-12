Wie der Hausbau finanziert wird

„Gerade bei der Baufinanzierung kommt es darauf an, eine individuelle Lösung zu finden. Gemeinsam mit dem Interessenten schaffen wir zunächst Klarheit über die finanziellen Verhältnisse“, erklärt Henry Luh, Leiter des Immobilien-Centers der Sparkasse Wetzlar.

Auf dieser Grundlage wird dann gemeinsam ein maßgeschneiderter Finanzierungsplan erstellt. Es kann natürlich auch sein, dass eine Finanzierung der gewünschten Immobilie das Budget übersteigt. „Mit Hilfe unserer Immobilienvermittlung können dann auch neue und passende Objekte gesucht werden“, so Henry Luh.

Die EZB hat angedeutet, dass es nach dem Sommer 2019 zu einer Zinswende kommen könnte. Sollten Interessenten für einen Haus- oder Wohnungskauf also bis dahin ihre Finanzierung unter Dach und Fach gebracht haben? Henry Luh erläutert: „Den richtigen Zeitpunkt für die Finanzierung zu finden, hängt eng mit einer vorhandenen Wunschimmobilie und den konkreten Plänen des Interessenten zusammen. Entscheidend ist auch der individuelle Finanzierungsbedarf, inklusive den vorhandenen Eigenmitteln.“

Das aktuell niedrige Zinsniveau begünstige und erhöhe die Nachfrage nach Immobilien und sorge mit dafür, dass sich die Kosten für Anschaffung oder Neubau auf dem heutigen Niveau bewegten. „Wer jetzt konkrete Pläne hat, sollte die Chance nutzen und einen individuellen Plan zur Immobilienfinanzierung aufstellen“, betont der Finanzexperte.

Welche Immobilienfinanzierung für die Planung optimal sei, hänge von vielen Faktoren ab: vom Eigenkapital bis zur sinnvollen Höhe der monatlichen Kreditrate, von der Eigenleistung bis zur Verfügbarkeit öffentlicher Fördermittel.

„Im Rahmen der unterschiedlichen Finanzierungsvarianten gibt es bei der Sparkasse Wetzlar die Möglichkeit, Zinssicherheit für die gesamte Darlehenslaufzeit zu schaffen“, erklärt der Leiter des Immobilien-Centers.

„Im Idealfall bringt der Interessent 10 bis 20 Prozent Eigenkapital in die Finanzierung ein“

Ganz ohne eigene Mittel sind Bau oder Kauf einer Immobilie kaum möglich. „Im Idealfall bringt der Interessent 10 bis 20 Prozent Eigenkapital in die Finanzierung ein“, macht Henry Luh deutlich. Aber auch hier sei eine pauschale Antwort schwierig. Es gebe auch Konstellationen, in denen mehr oder auch weniger Eigenkapital erforderlich sei. Gerade wenn die bisherige Ausbildung oder ein Studium die Bildung von Eigenkapital erschwert habe.

„Entscheidend ist, dass der individuelle Finanzierungsplan auf die jeweilige persönliche Situation passt und die Nachhaltigkeit der Investition sichergestellt ist“, bekräftigt der Fachmann.

Einige Bauherren glauben, dass sie mit Eigenleistungen viel Geld sparen können und daher keinen so hohen Kredit brauchen. Doch Eigenleistungen seien beim Bau eines Hauses nur bedingt mit Eigenkapital gleichzusetzen, weiß Henry Luh und erklärt: „Mit vorhandenem Kapital können Sie bei der Finanzierung exakter planen. In welchem Umfang sich die Eigenleistung auswirkt, hängt immer davon ab, wie gut sich die eigene handwerkliche Begabung und die zeitliche Komponente in die baulichen Maßnahmen integrieren lassen.“ Oftmals führe dies zu einer echten Einsparung, könne aber auch Mehrkosten zur Folge haben, wenn die persönliche Einschätzung zu optimistisch gewesen sei oder gesundheitliche Belange die gewünschte Beteiligung verhinderten. „Eine realistische Betrachtung und Einschätzung im Beratungsprozess hilft, diese Fehler zu vermeiden“, unterstreicht der Leiter des Immobilien-Centers.

Wer ein Darlehen für ein Haus oder eine Wohnung aufnimmt, muss der Bank auch eine Sicherheit geben. Schließlich geht es in der Regel um eine größere Summe und die Verträge laufen viele Jahre. „Grundsätzlich werden alle Immobilienfinanzierungen durch die Eintragung von Grundschulden besichert. Wichtig ist auch, dass Kunden im Rahmen ihrer Finanzierung die persönlichen Risiken bedenken und absichern, um die nachhaltige Bewältigung der monatlichen Belastungen auch in schwierigen persönlichen Situationen zu beherrschen“, macht Henry Luh klar.

Der Kauf einer Immobilie, die man nicht selbst nutzen möchte, kann übrigens auch eine attraktive Geldanlage sein. „Das hängt aber wesentlich vom Preis, dem Standort, der Vermietbarkeit der Immobilie und den persönlichen Wünschen ab“, erläutert Luh. Wichtig sei auch hier eine eingehende, umfängliche Beratung, die im Besonderen die finanzielle sowie die steuerliche Situation abbilde.