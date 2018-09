Wiedereröffnung  mit neuem Konzept

Zum neuen Filialkonzept von Aldi gehört eine „Frischeinsel“ für Obst und Gemüse. (Foto: C. Weber)

Zum neuen Filialkonzept von Aldi gehört eine „Frischeinsel“ für Obst und Gemüse. (Foto: C. Weber)

Dillenburg Der Aldi-Markt in der Kasseler Straße in Dillenburg hat nach einer gut einwöchigen Modernisierung am Samstag wieder geöffnet.