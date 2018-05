Windkraft: Hoffen auf Wachstum

Zwar hat das Unternehmen vor Kurzem erneut eine negative Konzernbilanz vorgelegt (Inforubrik), Green City Energy hält aber weiter am Ausbau seiner Geschäftssparten und dem Windparkstandort Blasbach/Hermannstein fest. Das börsennotierte Unternehmen aus München sieht nach eigenen Angaben gute Aussichten durch den Antritt der neuen Bundesregierung.

Im Koalitionspapier seien deutliche Zeichen für einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt worden, sagt Projektleiter Martin Demmeler. Entsprechende Sonderausschreibungen für Windenergie und Photovoltaik seien vorgesehen, unter anderem für einen Ausbau von vier Gigawatt Windenergie im Binnenland.

Anträge für Hermannstein sollen nicht vor September beim RP Gießen eingereicht werden

Dabei sollten vor allem die Bundesländer zum Zug kommen, in denen der Stromverbrauch derzeit höher als die Stromerzeugung ausfällt. Darunter ist auch Hessen. Einen Stromüberschuss gibt es derzeit nur in Norddeutschland, Sachsen und Brandenburg. Eine Lücke entstehe allerdings durch die geplante Abschaltung von Atomkraftwerken in drei Jahren. Man erwarte daher eine deutliche Marktwiederbelebung und stark verbesserte Chancen in der Projektrealisierung, teilt Green City Energy mit.

Wann der Projektentwickler die Genehmigungsanträge für die drei bei Hermannstein geplanten Windräder einreicht, sei noch nicht klar, sagt Demmeler. Voraussichtlich werde das nicht vor September oder Oktober der Fall sein. Derzeit gehe es noch um Planungsdetails zur Einspeisung des Windstroms ins Netz.

Grundsätzlich sei Green City Energy daran interessiert, die Anlagen gemeinsam mit dem Investor Koehler Renewable Energy (KRE) aus Baden-Württemberg selbst zu betreiben, sagt Demmeler. Ein Einstieg von Wetzlars städtischem Versorger enwag sei „derzeit kein Thema“, bleibe aber nach wie vor eine Option. Die Planer seien „in gutem Austausch“ mit dem Wetzlarer Unternehmen wegen technischer Details wie der Netzeinspeisung.

Ursprünglich waren die Windkraftpläne in Wetzlar erst unter dem Vorbehalt einer Beteiligung der enwag gestartet worden, die enwag zog sich davon wegen wirtschaftlicher Risiken aber zunächst zurück.

Die Green City Energy AG aus München war im vergangenen Jahr neben KRE in die Betreibergesellschaft des Windparks Wetzlar eingestiegen. Erst im Dezember hatte das Unternehmen das Projekt umgeplant und für die Gemarkung Blasbach einen überarbeiteten Genehmigungsantrag beim Regierungspräsidium (RP) Gießen eingereicht. Statt drei sollen nun nur noch zwei, dafür aber größere und leistungsstärkere Windräder errichtet werden. Vorgesehen sind Anlagen des Typs Vestas V150 mit jeweils 4,2 Megawatt Leistung und 166 Metern Nabenhöhe. Die Anlagen des benachbarten Windparks Hohenahr sind niedriger, sie haben 140 Meter Nabenhöhe. Die Umplanung auf einen anderen Anlagentyp ist auch dem gestiegenen Wettbewerb und der Deckelung des Windkraftausbaus geschuldet. Entwickler kommen noch über Ausschreibungsverfahren zum Zug und müssen angeben, wie viel Vergütung sie benötigen, um ihre Anlagen wirtschaftlich zu betreiben.

In Mittelhessen war der Windkraftausbau deshalb zuletzt deutlich gebremst: Seit der Neuregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ab vergangenem Jahr waren beim RP Gießen als Genehmigungsbehörde deutlich weniger Anträge eingegangen als vorher.

Konzern: Geplantes Negativ-Ergebnis

Green City Energy weist in dem im März veröffentlichten Konzernergebnis einen Jahresfehlbetrag von mehr als neun Millionen Euro aus. Der Bilanzverlust beträgt rund 30 Millionen Euro.

Das Unternehmen teilt dazu mit: Bei dem Gesamtergebnis handele es sich um geplante, bilanzielle Verluste, die durch jahrelange Investitionen in den Aufbau konzerneigener Kraftwerksparks entstanden seien. Die Unternehmensplanung sehe diesen Schritt vor. Dies sei der Grund, dass es bisher noch keinen Jahresüberschuss gegeben hat.

Es handele sich jedoch um das Konzernergebnis, einzelne Gesellschaften verzeichneten dagegen teils deutliche Überschüsse. (diw)