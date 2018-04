Wird Carlshütte „Energeticum“?

Errichtet wurde die Industriesiedlung bei Buchenau 1844 als letzte Eisenhütte im oberen Lahntal. Schon jetzt ist sie Teil der „Route der Arbeits- und Industriekultur“, mit der der Landkreis unter anderem die wirtschaftliche Geschichte der Region darstellen möchte.

„Bei dem Magazin, dem Hauptgebäude der Carlshütte, handelt es sich jedoch um ein so wunderbares Bauwerk, dass wir planen, hier noch mehr draus zu machen“, sagt Landrätin Kirsten Fründt (SPD) bei einem Ortstermin: Die Carlshütte soll „Energeticum“ werden.

Was bedeutet das? „Ein solches riesiges Gebäude kann man nicht nur mit einem Museum füllen“, erklärt Fründt. Deshalb laufen die Planungen für ein Bündel an möglichen Ideen. „Energeticum“ heißt demnach, dass die Carlshütte in Zukunft mehrere touristische wie auch wirtschaftliche Aspekte zusammenbringen soll.

Einerseits wäre da die Möglichkeit eines großen Mitmach-Museums, das dem Besucher die Energie- und Industriegeschichte der Region näher bringt. „Des Weiteren sehen wir aber auch die Möglichkeit der Carlshütte als Veranstaltungsort regionaler Unternehmen und Institutionen zum Netzwerken“, führt die Landrätin aus. Zudem biete der Standort diesen Firmen die Möglichkeit, ihre Produkte auszustellen und zu präsentieren.

Positiv sehen die Köpfe hinter dem geplanten „Energeticum“ die gute Verkehrsanbindung des Standorts. „Die Carlshütte liegt strategisch günstig am Lahnradweg und mehreren Wanderwegen“, sagt Markus Morr. Denkbar sei auch, eine vor Jahren geschlossene Bahnhaltestelle nur wenige Meter entfernt zu reaktivieren, um vor allem Schulklassen eine leichte und schnelle Anreise zu bieten.

„So wie das Mathematikum in Gießen Mathematik erlebbar macht, soll das ,Energeticum‘ dem Besucher die Energie- und Industriegeschichte näherbringen“, sagt Masterplanmanager Stefan Franke vom Landkreis bei dem Besuch des Komplexes. Franke hat sich bereits viel mit der Konzeption eines solche Mitmachmuseums am Rande von Buchenau beschäftigt. „Es ist ja nicht nur das Gebäude an sich. Im Außenareal könnten Firmen vielleicht den Flügel einer Windkraftanlage präsentieren oder eine begehbare Gondel aufstellen oder ein Labyrinth durch eine Biogasanlage entwickeln ...“

Die Carlshütte hat als „Energeticum“ ein „riesiges Potenzial“, sind sich die Beteiligten allesamt einig

Die Carlshütte sei der ideale Ort, um zu demonstrieren, wie sich die Nutzung und die Gewinnung von Energie im Laufe der Jahrzehnte bis heute verändert habe.

Der Clou: Das Herz des „Energeticums“ könnte aus Produkten der heimischen Unternehmen bestehen, sagt Franke. „Wir haben viele regionale Firmen, deren Produkte sich perfekt anbieten würden, im ,Energeticum‘ nicht nur ausgestellt, sondern direkt eingebaut zu werden“, sagt Franke und spricht die Bereiche Wärme-, Energie-, Licht- sowie Klima- und Kältetechnik an.

Wichtig sei, dass die regionalen Unternehmen mit im Boot seien, sagt Fründt. Gespräche mit Hinterländer Firmen, dem Gewerbeverein „Unternehmen Dautphetal“ und auch dem Regierungspräsidium Gießen seien schon gelaufen.

„Die Ideen kamen gut an“, fasst die Landrätin zusammen. Und das sei gut so: „Ein solches Komplettpaket aus Museum, Veranstaltungsort und Ausstellungsraum funktioniert nur, wenn es von vornherein auf einer breiten Basis steht“, ist Fründt überzeugt. Dann habe die Carlshütte als „Energeticum“ ein „riesiges Potenzial“, sind sich die bislang Beteiligten einig.

Neben den potenziellen Partnern aus der Wirtschaft hoffen die Köpfe hinter dem Projekt auch auf Partner aus dem Bereich der Bildung, wie die Schulen oder die Technische Hochschule Mittelhessen (THM).

Nicht zuletzt würde sich ein „Energeticum“ auch perfekt in die mittelhessische Museumslandschaft aus Mathematikum, dem Marburger Chemikum und dem Holz-Technik-Museum in Wettenberg einfügen. „Es ist ein weiterer Puzzlestein“, sagt Stefan Franke.

Von den ersten Ideen überzeugt ist auch die Eigner-Familie der Carlshütte, Harry und Christel Ullrich. Vor über 30 Jahren hat die Familie Ullrich den Gebäudekomplex erworben. 1988/89 wurde das Magazin mit Hilfe des Landkreises saniert. Heutzutage wird das mehrgeschossige Gebäude unter anderem von örtlichen Vereinen als Lagerraum genutzt. Große Teile, wie nahezu das komplette zweite Obergeschoss, stehen leer.

„Es liegt uns sehr am Herzen, dass die Carlshütte weiter erhalten bleibt und die ersten Konzepte für das ,Energeticum‘ klingen sehr gut“, freut sich Christel Ullrich. „Jetzt hoffen wir, dass wir noch erleben können, wie sich das hier entwickelt.“ Zwar machen alle Beteiligten klar, dass ein „Energeticum“ nichts ist, was sich in ein, zwei Jahren realisieren lässt, dennoch tut sich schon etwas.

Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf hat bereits ein Bausubstanzgutachten des Carlshütte-Magazins in Auftrag gegeben. Es soll zeigen, was alles möglich ist, was saniert werden muss – und vor allem eine erste Idee liefern, was das „Energeticum“ letztlich kosten wird. Das Ergebnis soll Anfang April vorliegen. „Dann muss der Kreis sagen, wie es weitergeht“, sagt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Andreas Bartsch.