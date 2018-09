Yogeshwar ehrt Kettenbach

Die Ehrung fand während des „5. Deutschen Mittelstands-Summits“ in Ludwigsburg statt. In dem Auswahlverfahren habe das Unternehmen mit 160 Mitarbeitern besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“ überzeugt, hieß es in einer Mitteilung des Top-100-Siegel-Initiators compamedia.

Die Auszeichnung wird an mittelständische Unternehmen vergeben für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge. Die ausgezeichneten Unternehmen haben sich laut compamedia einer unabhängigen, wissenschaftlichen Analyse unterzogen, wobei rund 100 Einzelpunkte als Prüfkriterien angelegt würden. Gegliedert würden sie in Bewertungskategorien wie beispielsweise „Innovative Prozesse und Organisation“, „Innovationsklima“ (Einbindung der Mitarbeiter), „Innovationsfördern-des-Top-Management“, „Außenorientierung/Open Innovation“ und „Innovationserfolg“.

Die Kettenbach GmbH & Co. KG ist seit über 70 Jahren im Dentalsektor tätig. Mit „Lastic“, einem kondensationsvernetzenden Silikon, hat Kettenbach 1955 das erste Abformmaterial auf Silikonbasis auf den Markt gebracht. Heute sind neben modernen Materialien für die Abformung und die Bissregistrierung auch Füllmaterialien für restaurative Versorgungen im Angebot des Mittelständlers zu finden.

Zahl der Mitarbeiter ist bei Kettenbach in den vergangenen drei Jahren um 15 Prozent gestiegen

Dabei setze das Unternehmen auf eigene Forschung und Entwicklung sowie Produktion am Standort Deutschland. Im angegliederten Medical-Bereich würden Saugmaterialien aus Baumwolle und Cellulose zu medizinischen Produkten veredelt. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter um rund 15 Prozent gestiegen.

Das ist laut Geschäftsführer Kuhn das „Ergebnis von Engagement, Investition und unternehmerischem Mut. Unser Erfolg hängt maßgeblich davon ab, ob wir für unsere Kunden Nutzen stiften“. (red)