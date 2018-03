Zeiss: Bis Ostern sollen Ergebnisse vorliegen

Mit Plänen für massiven Stellenabbau und -verlagerung schockierte die Zeiss-Geschäftsleitung Mitte Oktober die rund 300 Beschäftigten der Zeiss Sports Optics GmbH in Wetzlar: 140 Arbeitsplätze in der Fertigung sollen gestrichen, 80 weitere ins baden-württembergische Oberkochen verlagert werden. Es bestehe „wirtschaftlicher Handlungsbedarf“ lautete die Begründung, von einem Millionen-Defizit in den vergangenen zehn Jahren war die Rede. Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist geplant, den Geschäftsbereich Consumer Products, zu dem die Sports Optics gehört, in Oberkochen zusammenzufassen. Seitdem laufen im Stillen die Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung der Zeiss-Sparte Consumer Products und den Arbeitnehmervertretern, seit Anfang Januar treffen sie sich wöchentlich in Oberkochen.

Die Geschäftsleitung gehe davon aus, dass bis Ostern Ergebnisse vorliegen, sagte Unternehmenssprecher Joachim Kuss am Mittwoch. Es handele sich um eine komplexe Materie, über den Inhalt der laufenden Gespräche im Rahmen der Mitbestimmung werde öffentlich nicht gesprochen. Es gehe darum, den Standort für die Zukunft zu sichern. Zeiss werde dafür unter anderem eine Million Euro in Wetzlar investieren. Unterdessen laufe das Geschäft weiter, gerade neue Produkte wie der Laser-Entfernungsmesser Rangefinder in Zusammenspiel mit der Hunting-App für Jäger kämen am Markt gut an, sagte der Sprecher.

IG Metall sieht noch viele offene Fragen

IG-Metall-Sekretär Stephen Maier äußerte Zweifel am Zeitplan der Geschäftsleitung, noch immer gebe es viele offene Fragen. Zum Beispiel bei dem Plan, Teile der Produktion nach Ungarn zu verlegen. Bislang zeichne sich dafür keine Entwicklung ab, auch habe die Geschäftsleitung bislang nicht nachweisen können, dass Zeiss in Ungarn günstiger produzieren könne. Damit würde dem Traditionsunternehmen viel Know-how verloren gehen, obendrein stünde „Made in Germany“ auf dem Spiel, warnte Maier: „Genauigkeit sollte vor Schnelligkeit gehen.“

Von den 80 Arbeitnehmern in Produktmanagement, Entwicklung, Marketing und Vertrieb, deren Arbeitsplätze nach Oberkochen verlagert werden sollen, hätten inzwischen rund 20 von sich aus gekündigt, darunter Führungskräfte, weil sie lukrative Angebote von anderen Unternehmen erhalten haben, berichtete Maier. Die Situation sei für alle Sports-Optics-Beschäftigten sehr unbefriedigend wegen des langen Zeitraums seit Bekanntwerden der geplanten Einschnitte.

Die Geschäftsleitung bedauere, wenn Mitarbeiter nun das Unternehmen verlassen, sagte Kuss. Dafür gebe es häufig familiäre Gründe, so der Sprecher: „Wir werben um jeden, legen aber auch niemandem Steine in den Weg.“ Die Produktion in Wetzlar soll den Plänen zufolge künftig mit 110 verbleibenden Beschäftigten auf Endmontage, Service und Reparatur konzentriert werden. „Made in Germany“ sei der Zeiss-Gruppe weiter wichtig, hieß es im Oktober.