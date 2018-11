Zeiss blickt zurück in die Zukunft

Auf das Bekanntwerden der Umbaupläne für die Sports Optics GmbH im Oktober 2017 folgten breiter Protest und Arbeitsgerichtsverfahren bis in diese Woche hinein. Schnell ging die Sorge um, Zeiss werde den Traditionsstandort komplett schließen. „Davon kann keine Rede sein“, betont Sprecher Joachim Kuss heute. Zeiss gehe es darum, den Produktionsstandort Wetzlar zukunftsfähig zu machen, dazu gehörten Investitionen von rund drei Millionen Euro. Das Geschäft mit Zielfernrohren, Ferngläsern und Spektiven blieb zuletzt über Jahre weit hinter den Erwartungen zurück, 15 Millionen Euro soll das Defizit am Ende betragen haben.

Nach Angaben von Sports Optics-Chef Christian Bannert haben 30 der 80 Mitarbeiter in den kundennahen Bereichen Produktmanagement, Entwicklung, Marketing und Vertrieb das Angebot angenommen, an den Hauptsitz im baden-württembergischen Oberkochen zu wechseln. Die übrigen 50 hätten das Unternehmen verlassen und Anstellungen bei der stark expandierenden Zeiss-Halbleitersparte SMT im selben Gebäude an der Gloelstraße und in anderen Unternehmen gefunden. Auch Altersteilzeitregelungen seien zum Zug gekommen. Bannert: „Zum Teil haben wir die Mitarbeiter schneller verloren, als wir die Arbeit verlagern konnten.“

Alleinstellungsmerkmal für Wetzlar: Zehn Mitarbeiter fertigen künftig Zielfernrohrgehäuse

Über Altersteilzeit, Vorruhestand und Kündigungen seien die Arbeitsplätze in der Fertigung abgebaut worden. Teile der Produktion wurden nach Ungarn verlagert. Die Sports Optics GmbH in Wetzlar, die nun unter dem Zeiss-Geschäftsbereich Consumer Products geführt wird, wird sich künftig mit 155 Mitarbeitern auf Endmontage, Service und Reparatur konzentrieren. Es handele sich um einen gleitenden Prozess, der bis ins Jahr 2020 hinein dauern werde.

Vor Weihnachten vergangenen Jahres sei mit dem Umbau der Montage begonnen worden – während des Betriebs, berichtet Operations-Leiter Frank Michel. Er sei stolz auf die Mitarbeiter, die das mitgetragen hätten. Weder sei es zu Einbrüchen in der Qualität, noch in der Lieferperformance gekommen. Michel: „Jetzt sind wir in der Lage, wettbewerbsfähig in die Zukunft zu gehen.“ 120 Montagearbeitsplätze seien nun in drei Linien für Zielfernrohre, Ferngläser und Spektive organisiert, Prozesse aufeinander abgestimmt und Abläufe durch kurze Wege so gestaltet, dass jeder Schritt zur Wertschöpfung beitrage.

Der Umbau der Montage sei weitgehend abgeschlossen, so Michel. Im nächsten Schritt soll bis Mitte Dezember das Lager angedockt werden. So dass vorn Bauteile angeliefert werden und hinten das fertige Produkt verpackt die Montage verlässt.

In einem dritten großen Schritt soll für eine weitere Million Euro eine kleine Mechanik auf Stand der Technik aufgebaut werden, in der zehn Mitarbeiter täglich bis zu 250 Gehäuse für die hochwertigen Zielfernrohre fertigen. Diese Fertigung soll ausschließlich in Wetzlar stattfinden.

„Der Markt ist da, er wächst leicht und wir können flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren“, so Bannert. Hauptabnehmermärkte für Zielfernrohre sind die USA und (Nord-)Europa. Die Ferngläser finden ihre Kunden zu je einem Drittel in den USA, Europa und Asien. Auch in die Digitalisierung soll investiert werden. „Wichtig sind Daten vom Markt um Rückschlüsse ziehen und Mehrwert schaffen zu können, sagte Michel.

Zeiss werde darüber hinaus weiter ausbilden, das sei Teil der Vereinbarung mit dem Betriebsrat, so Bannert.