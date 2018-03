Zieht die Stadt bei Mundipharma ein?

Die Kirche bleibt im Dorf, das Rathaus in der Stadt – und dennoch könnten Kirche und Rathaus bald enge Nachbarn am Stadtrand sein und den Standort eines Unternehmens übernehmen, das Limburg verlässt.

„Dass Mundipharma geht, ist ein großer Verlust. Aber für uns als Stadt könnte daraus auch eine Chance erwachsen“, macht Bürgermeister Marius Hahn deutlich. Die Stadt hat Interesse an der Übernahme der Verwaltungsgebäude der Mundipharma GmbH.

„Auch die bischöfliche Verwaltung prüft derzeit verschiedene Varianten, um den akuten Raumbedarf abzudecken, der mit Blick auf den Sanierungsbedarf des Verwaltungsgebäudes Roßmarkt 12 und des Katharina-Kasper-Hauses in der Graupfortstraße entstanden ist“, so Generalvikar Wolfgang Rösch.

Das Bistum und die Stadt stehen daher in engem Austausch.

Rund elf Millionen Euro sind als Kaufpreis für das Areal mit den zwei Türmen, dem Konferenzzentrum und einer noch unbebauten Fläche von rund 2,2 Hektar aufgerufen.

Also verlässt das Rathaus doch die Innenstadt? „Nein“, sagen Bürgermeister Hahn und der Erste Stadtrat Michael Stanke übereinstimmend. „Das alte Rathaus bleibt auf jeden Fall als zentrale Anlaufstelle für die Bürger mitten in der Stadt erhalten“, so Stanke. Dort soll, im Falle eines Umzugs, mit Hilfe eines Bürgerbüros nahezu alles angeboten werden, was für die Bürger wichtig ist.

Das Ordnungsamt wird in der Innenstadt und damit am Bahnhofsplatz bleiben, auch die Belegung des Brüderhauses mit Standesamt und dem Amt für Soziale Betreuung soll nicht geändert werden.

Ziel ist es, von der Stadtverordnetenversammlung am 19. März einen Auftrag zu erhalten, um ernsthaft weiter verhandeln zu können, macht der Bürgermeister deutlich.

Das neue Rathaus könnte sich nach einem Umzug zu einem Hotel wandeln

Zieht die Verwaltung auf die Dietkircher Höhe um, gibt es für das Gebäude des neuen Rathauses keine Verwendung mehr. „Für das Gebäude soll es eine Ausschreibung geben mit dem Ziel, eine passende Nutzung zu finden“, macht Hahn deutlich. Dabei gibt es durchaus schon „Wunschvorstellungen“.

Das neue Rathaus könnte sich zu einem Hotel wandeln und somit in direkter Nachbarschaft zur Stadthalle die Attraktivität der zentralen Mitte nochmals steigern.

„Was wir nun anstreben, ist die wirtschaftlichste aller Lösungen“, so der Bürgermeister. Der Kaufpreis von knapp elf Millionen Euro umfasse die beiden Verwaltungsgebäude sowie das Konferenzzentrum und eine Freifläche, die gegebenenfalls noch vermarktet werden oder für eigenen Bedarf zur Verfügung stehen.

Die angestrebte Lösung sieht vor, dass die Stadtverwaltung das neuere der beiden Verwaltungsgebäude nutzt.

„Die Bedingungen für unsere Mitarbeiter würden sich deutlich verbessern“, ist der Erste Stadtrat Michael Stanke überzeugt. Die dort zur Verfügung stehenden Räume sind größer als im neuen Rathaus, so dass auch Arbeitsplätze für Praktikanten, Azubis und Referendare geschaffen werden können. Und von der technischen Seite ist die Ausstattung auf einem sehr guten Stand.

Die Stadt ist nach Angaben des Bürgermeisters in der Lage, dies auch finanziell zu schultern. Die positive Entwicklung mit einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Mittel mache einen Kauf ohne Neuverschuldung möglich.

Die Rahmenbedingungen für ein entsprechendes weiteres Vorgehen bezeichnen Hahn und Stanke als überzeugend gut. Mit dem Bistum würde ein verlässlicher Partner zur Verfügung stehen, der sich vorstellen könne, das von ihm genutzte Verwaltungsgebäude selbst zu erwerben.

Nach einer ersten Besichtigung der Räumlichkeiten wird das Bistum nun eine vertiefte Prüfung beginnen, um wirtschaftliche und bautechnische Fragen zu klären, so der Finanzdezernent des Bistums, Gordon Sobbeck.

Für den Produktionsstandort von Mundipharma hat sich vor wenigen Tagen mit Fidelio Healthcare ein Unternehmen gefunden, das dort investieren und zudem noch Bürofläche in dem Konferenzzentrum nutzen möchte. Das Paket wird nach Angaben der Stadt ergänzt und abgerundet durch die Absicht von Fidelio Healthcare, die bestehende Kantine zu verpachten. (red)